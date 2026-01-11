台南水道博物館華麗轉身 「豆藤冒險」藝術裝置新進駐

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館新增「豆藤冒險」裝置藝術，讓曾經熟悉沙坑場域重獲新生。記者謝進盛／翻攝
新年伊始，台南山上花園水道博物館裝置藝術「豆藤冒險」亮相，充滿童話想像與互動趣味，更讓曾經熟悉沙坑場域重獲新生，日來遊客趨之若鶩。

山上花園水道博物館的沙坑場，是許多遊客休憩好去處深受歡迎，原有的大型裝置藝術木偶「拉米」，因長年風吹日曬毀損嚴重，去年底拆除後，園區費盡心思迎來嶄新藝術風景，全新藝術裝置「豆藤冒險」正式亮相。

「豆藤冒險」以「傑克與魔豆」為靈感，充滿童話想像與互動趣味。

台南市政府文化局長黃雅玲說，「豆藤冒險」將童話中「往上生長、直入雲端」的奇幻想像，與水道博物館遼闊的森林景觀相互融合，打造出一座巨大的纏繞藤蔓裝置。從地面仰望，藤蔓一路攀升至空中，最上方點綴著雲朵與小巧城堡輪廓，彷彿故事中巨人居住的天空國度真實降臨園區。

裝置中段巧妙設計了母雞與金蛋等故事元素，成為藏在藤蔓間的驚喜彩蛋，引導遊客抬頭尋找、細細探索。

文化局表示，「豆藤冒險」象徵勇氣、冒險與夢想，正如水道百年來穿越時代更迭仍充滿生命力。新的裝置不只是取代舊作，更讓沙坑區完成一次有意義的轉身，串聯沙坑與水道森林兩大場域，形塑園區「自然、想像」的雙亮點體驗。

博物館 森林 文化局 台南

