房屋修繕馬不停蹄 南市做工行善團已完成321戶

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市做工行善團投入房屋修繕馬不停蹄 ，13年來已完成321戶。記者謝進盛／翻攝
台南市做工行善團投入房屋修繕逾10年不停歇，累積完成321戶，持續將溫暖與關懷送進需要幫助的家庭，為弱勢族群打造更安全、舒適的生活環境。

台南市政府勞工局在局長王鑫基結合一群熱心修繕志工於2013年成立做工行善團，目前行善團已有 500多名志工，平日是水電、木工、油漆的專業職人，13年來默默造福弱勢勞工族群修繕房屋。

去年7月丹娜絲風災侵襲，鹽水區陳姓案主房屋嚴重受損，亟需整修，但經濟狀況不穩，無力負擔龐大的修繕費用。

做工行善團接獲通報後，展開安排修繕期程，前期已完成斷電、拆除及管線配置等工程，後續室內裝潢、磁磚鋪設及油漆粉刷等作業亦順利完工。今上午由電氣工會接力進場，完成廚具及衛浴設備安裝，志工們攜手付出歷程將畫上圓滿的句點。

本案為做工行善團完成的第321戶，也是台南市長黃偉哲任內完成的第240戶，不僅修補了房屋，更溫暖一個家庭，再次展現善的循環力量，落實「希望家園」施政理念。

南市做工行善團投入房屋修繕馬不停蹄 ，13年來已完成321戶。記者謝進盛／翻攝
