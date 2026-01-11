快訊

不畏13-14度低溫與寒風 逾5000跑者清晨台南開跑

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
不畏低溫寒風，逾5000跑者清晨台南開跑。記者謝進盛／翻攝
不畏低溫寒風，逾5000跑者清晨台南開跑。記者謝進盛／翻攝

台南今天清晨有13度低溫， 但逾5000跑者今清晨一早聚集台南都會公園，沿著仁德、歸仁、關廟等區開跑，不少晨起運動鄉親也不忘為拍手加油，讓這項賽事更添熱鬧。

「2026台灣國際馬拉松 in 台南」，由台灣國際馬拉松交流協會及亞洲馬拉松大聯盟共同主辦，並由冰點空調冷氣、名人演藝事業公司冠名贊助，今晨於台南都會公園熱鬧開跑。賽事規劃全馬（42.195公里）、半馬（21.1公里）、挑戰組（10公里）及親子休閒組（5公里）四大組別。

現場吸引超過5000名跑者，台南市長黃偉哲受邀為開賽起跑加油，立委謝龍介、市議員陳皇宇、郭鴻儀及李啟維也出席，邀請選手盡情享受路跑運動樂趣。

本賽事以台南都會公園為起、終點，路線途經仁德、歸仁及關廟三區，沿途串連城市景觀與地方特色，許多鄉親見到跑者們，也不忘鼓掌加油。

黃偉哲說，這項運動展現台南城市的運動能量與活力，也邀請跑者在完賽後留步台南，走訪歷史文化景點。

市府體育局表示，近年馬拉松及路跑活動蓬勃發展，藉由賽事推廣規律運動，有助提升全民健康意識。另台南市將於今（115）年3月1日舉辦「2026台南古都國際半程馬拉松」，誠摯邀請全國跑者踴躍參與，來台南留下美好賽事回憶。

台南市長黃偉哲（中）等人與多名民代到場為選手加油。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲（中）等人與多名民代到場為選手加油。記者謝進盛／翻攝

相關新聞

新團隊接手！台南黃金海岸「船屋」4月重啟 地方盼活化成功

台南市南區黃金海岸「船屋」長年淪「蚊子館」遭列管檢討，前營運團隊爆發糾紛閒置逾2年，經重新委外，新團隊4月1日營運，規畫...

雲林元長鄉舊公所拚華麗變身樂齡運動天堂 卓榮泰允諾支持

雲林縣元長鄉舊公所2017年被鑑定為危樓，公所已於去年搬遷至新大樓，並爭取舊公所拆除新建樂活運動館，讓在地長輩能健康老化...

嘉義公園向愛健行 幼兒牽手做公益募40萬助聖心教養院

天主教嘉義教區聖心教養院暨幼教發展中心上午在嘉義公園，舉辦「大手牽小手、一起向愛走」親子公益健行活動，來自嘉義市、嘉義縣...

南市圖「從府城韓內科閱讀照護的溫度」特展 永康新總館登場

台南市立圖書館今天推出「閱讀照護的溫度：從府城韓內科到臺南市立圖書館」特展，將在南市圖永康新總館展至3月29日。

台版邁阿密 台南黃金海岸串聯雙博自行車道一路騎到興達港

台南南區黃金海岸與高雄茄萣相鄰，有長達5公里的海岸線沙灘，金黃色的夕陽打在沙灘上呈現出如黃金般閃亮的沙灘景致，市府爭取黃...

