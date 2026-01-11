聽新聞
不畏13-14度低溫與寒風 逾5000跑者清晨台南開跑
台南今天清晨有13度低溫， 但逾5000跑者今清晨一早聚集台南都會公園，沿著仁德、歸仁、關廟等區開跑，不少晨起運動鄉親也不忘為拍手加油，讓這項賽事更添熱鬧。
「2026台灣國際馬拉松 in 台南」，由台灣國際馬拉松交流協會及亞洲馬拉松大聯盟共同主辦，並由冰點空調冷氣、名人演藝事業公司冠名贊助，今晨於台南都會公園熱鬧開跑。賽事規劃全馬（42.195公里）、半馬（21.1公里）、挑戰組（10公里）及親子休閒組（5公里）四大組別。
現場吸引超過5000名跑者，台南市長黃偉哲受邀為開賽起跑加油，立委謝龍介、市議員陳皇宇、郭鴻儀及李啟維也出席，邀請選手盡情享受路跑運動樂趣。
本賽事以台南都會公園為起、終點，路線途經仁德、歸仁及關廟三區，沿途串連城市景觀與地方特色，許多鄉親見到跑者們，也不忘鼓掌加油。
黃偉哲說，這項運動展現台南城市的運動能量與活力，也邀請跑者在完賽後留步台南，走訪歷史文化景點。
市府體育局表示，近年馬拉松及路跑活動蓬勃發展，藉由賽事推廣規律運動，有助提升全民健康意識。另台南市將於今（115）年3月1日舉辦「2026台南古都國際半程馬拉松」，誠摯邀請全國跑者踴躍參與，來台南留下美好賽事回憶。
