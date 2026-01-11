聽新聞
新團隊接手！台南黃金海岸「船屋」4月重啟 地方盼活化成功

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南黃金海岸「船屋」將重啟，新團隊4月1日起營運，規畫設置餐廳、觀海頂樓區、戶外用餐空間等。記者吳淑玲／攝影
台南黃金海岸「船屋」將重啟，新團隊4月1日起營運，規畫設置餐廳、觀海頂樓區、戶外用餐空間等。記者吳淑玲／攝影

台南市南區黃金海岸「船屋」長年淪「蚊子館」遭列管檢討，前營運團隊爆發糾紛閒置逾2年，經重新委外，新團隊4月1日營運，規畫設餐廳、觀海頂樓區、戶外用餐空間、親子遊樂設施及社區互動場域；議員強調，船屋委外必須成功，若再閒置將重創地方發展信心。

從台86線台南出口往茄萣，可看到豎立路旁「黃金海岸船屋」，建於1997年，位於四鯤鯓海灘南側，依山傍海、視野開闊，早期被視為特色地標，市府為加強旅遊休憩及觀光功能，曾引進餐飲、展演及海洋文化活動，可惜都未成功。

觀光旅遊局2019至2020年委託民間業者營運活化，曾舉辦命名票選，也以打造台版邁阿密海灘打出知名度，業者2020年5月底試營運，原抱持很大期待，豈料未提報「經營成果報告」及「經營管理計畫書」，與招租攤商爆發糾紛，市府終止契約重啟招商，又閒置2年多。

議會建設委員會日前勘查指出，營運管理須注重消防衛生安全，沙灘沖洗設施增設收費系統應先暫緩，建議加裝監視器，兼顧水資源與地方安全，議員林美燕指出，船屋過去招商失敗，此次若能站穩腳步，有助帶動整體海岸觀光發展，營運過程市府須提供協助。

觀旅局表示，2013年起啟動黃金海岸整體改善，在海洋委員會支持下打造全國首座導入AI智慧管理海灘，從安全監控到遊憩管理全面升級，逐步塑造具國際吸引力濱海觀光帶。

新營運團隊4月1日營運，規畫夜間營業至翌日凌晨3至4時，設餐廳、觀海頂樓區、戶外用餐空間、親子遊樂設施及社區互動場域，期望帶動人潮。營運期6年，若表現優良可延長3年。

