雲林元長鄉舊公所拚華麗變身樂齡運動天堂 卓榮泰允諾支持

雲林縣元長鄉舊公所2017年被鑑定為危樓，公所已於去年搬遷至新大樓，並爭取舊公所拆除新建樂活運動館，讓在地長輩能健康老化，總經費約1.2億元，行政院長卓榮泰今與運動部長李洋到舊公所視察，卓揆指示運動部騰出相關經費，會全力支持。

元長鄉舊公所1975年啟用，多年前被鑑定為危樓，公所獲內政部補助，斥資1.8億元異地新建，去年1月10日遷入新公所，並爭取舊址拆除新建為「元長樂活運動館」，滿足地方全齡運動需求，經費1.2億元。卓榮泰今由李洋、立委劉建國、張嘉郡、雲林副縣長謝淑亞、雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆、縣議員蔡永富及林文彬等人陪同視察。

鄉長李明明說明，舊公所占地870多坪，將規畫新建樂活運動館，導入樂齡觀念、運動知識傳遞、運動處方諮詢等機能，三層樓館舍將設置羽球場、籃球場、體健器材運動、環狀運動器材區、桌球室、韻律教室、休憩遊樂室等，工程總經費1.2億元，目標2028年底前完工。

張嘉郡表示，樂活運動館不止讓長輩可以運動，也提供親子休憩空間，對於健康促進是最低成本的投入，盼相關經費能趕快到位，讓更多人享受設施。

劉建國說，元長鄉是全縣第一老鄉鎮，舊公所原址轉型運動館具有前瞻性，也期盼透過「運動處方」導入，讓該處成為長輩、青壯年及兒少三代都能共同使用的活動場域。

李洋表示，去年運動部成立後，積極協助地方政府建置多元友善共融運動設施，希望擴大全民參與運動，未來會持續與地方密切合作，希望元長樂活運動館能夠盡早完工。

卓榮泰表示，元長樂活運動館規畫完善，但運動部相關建設經費已提前用罄，雖然中央總預算中有新興計畫預算，不過因總預算尚未審查通過無法執行，盼運動部對此案騰出經費，行政院全力支持。

元長鄉公所今天同步舉辦搬遷周年紀念，李明明當場宣布，今年起將推動生育津貼，第一胎補助1.2萬元、第二胎2萬、第三胎以上每胎3萬元，凡父母任一方設籍並居住滿一年，且新生兒出生後三個月內設籍元長，可申請辦理。