嘉義公園向愛健行 幼兒牽手做公益募40萬助聖心教養院

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教嘉義教區主教浦英雄、教廷駐台代表馬德範蒙席（Stefano Mazzotti）代辦、嘉義市長黃敏惠及嘉義縣社會局副局長鄭美玲等見證下，黃敏惠當場加碼捐出5萬元紅包，表達支持。圖／聖心教養院提供
天主教嘉義教區聖心教養院暨幼教發展中心上午在嘉義公園，舉辦「大手牽小手、一起向愛走」親子公益健行活動，來自嘉義市、嘉義縣及雲林縣共11家幼兒園所，約3000名幼兒與家屬齊聚一堂，以行動關懷弱勢、傳遞愛與希望。

活動在天主教嘉義教區主教浦英雄、教廷駐台代表德範蒙席（Stefano Mazzotti）代辦、嘉義市長黃敏惠及嘉義縣社會局副局長鄭美玲等見證下，由園長與幼兒代表共同捐贈40萬元，協助聖心教養院汰換教保大樓冷暖氣設備；黃敏惠當場加碼捐出5萬元紅包，表達支持。

現場規劃多元宣導、體能與益智闖關活動，幼兒在家人陪伴下逐一完成，不僅舒緩健行疲憊，也增進親子互動。主辦單位另設「身心障礙體驗專區」，以遊戲方式讓孩子實際體驗視障、肢體障礙者在日常生活中的不便，培養同理心，學習尊重與關懷。

馬德範表示，這不只是一場募款活動，更是生命教育的實踐，讓孩子學習幫助需要幫助的人；天主教會以愛的服務為核心，透過活動連結市府與社區資源，攜手為社會注入善的力量，讓弱勢獲得實質支持。

黃敏惠指出，自己與天主教會淵源深厚，最感動的是老師帶著孩子走出教室、在生活中學習關懷；她代表市民感謝主教、院方、園長、家長及教廷代表的投入，讓城市更加有愛。聖心教養院院長黃麗君表示，「愛心撲滿募集活動」不僅培養孩子儲蓄與助人的習慣，也協助院方改善住民生活環境；感謝各界金錢與物資贊助，讓活動圓滿完成，住民也能享有更舒適、健康照護環境。

