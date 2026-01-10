南市圖「從府城韓內科閱讀照護的溫度」特展 永康新總館登場

台南市立圖書館今天推出「閱讀照護的溫度：從府城韓內科到臺南市立圖書館」特展，將在南市圖永康新總館展至3月29日。

特展以1928年開業、府城歷史最悠久之一的韓內科診所為核心，透過醫療文獻、病歷與個人書寫，回顧早期開業醫在地方醫療、公衛與社會參與中的角色，帶領民眾認識醫療專業如何深植社區，並形塑醫病之間深厚的信任關係。

展場有韓內科留存至今的病歷、藏書、照片、書信與公文書，呈現罕見且珍貴的醫療史料，回顧早期開業醫的醫業經營、醫病互動與地方參與。也引導觀眾閱讀韓石泉醫師的筆記與藏書，一窺醫療實務、地方人文與個人生命經驗交織而成的歷史樣貌。

市立圖書館表示，韓內科診所創辦人韓石泉醫師（1897-1963）是台灣最早接受殖民醫學教育的西醫師之一。當年日本總督府推動醫學教育，培育醫師返鄉開業，負責基層醫療與公共衛生，也藉制度化管理提升醫師社會地位。

韓石泉回府城行醫除長年服務地方醫療，也積極參與社會公共事務，成為地方重要的意見領袖。隨著時代變遷與前輩醫者逐漸凋零，許多開業醫的歷史記憶，也隨著醫療文獻散佚與老醫館消逝逐漸被遺忘。

為深化觀展體驗，展覽期間規畫1至2場延伸講座，今天由策展人成大歷史學系許宏彬教授現場講座導覽，帶領民眾從專業視角認識韓內科的歷史意義與文獻價值。