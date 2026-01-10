快訊

台版邁阿密 台南黃金海岸串聯雙博自行車道一路騎到興達港

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市黃金海岸沙灘，是看夕陽吹海風的好去處。圖／台南市觀旅局提供
台南市黃金海岸沙灘，是看夕陽吹海風的好去處。圖／台南市觀旅局提供

台南南區黃金海岸與高雄茄萣相鄰，有長達5公里的海岸線沙灘，金黃色的夕陽打在沙灘上呈現出如黃金般閃亮的沙灘景致，市府爭取黃金海岸海洋新樂園建設重新打造門戶意象、打造全齡化空間，串聯喜樹、小美軍沙灘至二仁溪，有步道、休憩節點、觀夕廣場，還可串聯「雙博物館自行車道」前往興達港沿途欣賞風景享受美食。

觀旅局說，黃金海岸海洋新樂園建設項目，改善原本不明顯的入口，打造喜樹節點入口廣場，強化黃金海岸視覺辨識度；同時興建無邊際沙灘全齡化公園，提供步道、休憩節點及優化空間，滿足不同年齡層需求。

同時更新老舊沖洗設施並增設景觀廁所，廊帶南側牆面美化與夜間光環境營造，提升旅遊品質，也引入智慧海灘安全科技管理，透過科技監控確保遊客安全。整體串聯喜樹、小美軍沙灘至二仁溪，形成完整遊憩廊帶。

沿著黃金海岸有「雙博物館自行車道」，總長約40公里，由台灣歷史博物館串聯到奇美博物館，前段經由安平的王城路、健康路，串連安平古堡、億載金城、林默娘公園及運河等歷史景點，後段沿線經黃金海岸自行車道及二仁溪堤頂道路。

觀旅局表示，黃金海岸遊客中心設有YouBike 租賃站，可一路騎到高雄茄萣興建港，沿途欣賞海岸風光，加上南區近年來碳佐麻里新興園區、誠品生活百貨進駐，喜樹灣裡市地重劃工程開發及滯洪池抽水站完工，都有助帶動地方發展。

台南市黃金海岸有「雙博自行車道」可串聯到高雄茄萣興達港。記者吳淑玲／攝影
台南市黃金海岸有「雙博自行車道」可串聯到高雄茄萣興達港。記者吳淑玲／攝影
台南市黃金海岸沙灘，是看夕陽吹海風的好去處。圖／台南市觀旅局提供
台南市黃金海岸沙灘，是看夕陽吹海風的好去處。圖／台南市觀旅局提供
台南市黃金海岸船屋後方就是延綿數公里的沙灘。記者吳淑玲／攝影
台南市黃金海岸船屋後方就是延綿數公里的沙灘。記者吳淑玲／攝影

黃金 沙灘 奇美博物館 邁阿密

相關新聞

台南首座有雲宵飛車的「元寶樂園」重生 化身北園公園

曾是1960年代南部規模最大、承載無數台南孩子童年回憶的「元寶樂園」，化身「北園公園」重新出發，台南市長黃偉哲今天與市民...

南市圖「從府城韓內科閱讀照護的溫度」特展 永康新總館登場

台南市立圖書館今天推出「閱讀照護的溫度：從府城韓內科到臺南市立圖書館」特展，將在南市圖永康新總館展至3月29日。

台版邁阿密 台南黃金海岸串聯雙博自行車道一路騎到興達港

台南南區黃金海岸與高雄茄萣相鄰，有長達5公里的海岸線沙灘，金黃色的夕陽打在沙灘上呈現出如黃金般閃亮的沙灘景致，市府爭取黃...

曾是台南最大蚊子館 南區黃金海岸「船屋」4月重啟營運

台南市南區黃金海岸「船屋」長年淪為「蚊子館」，遭到列管檢討，與前營運團隊爆發糾紛而閒置逾兩年，經重新委外，新團隊從4月1...

嘉義柴林腳基金會顧老人12年 打造「溫馨夢想家」啟用

財團法人柴林腳教育基金會在嘉義縣溪口鄉推動老人食堂，在地服務連續12年，每天準備逾百名長者的午餐和晚餐，並在2022年籌...

中央總預算卡關恐拖延嘉市鐵路高架化 工程進度通車期曝

中央政府總預算案送立法院審議，因朝野政黨僵局卡關，是否影響交通部鐵道局執行施工的嘉義市鐵路高架化進度，引發關注。立委王美...

