快訊

川普稱丹麥500年前登陸不等於主權 格陵蘭五政黨齊聲拒當美國人

安潔莉娜裘莉驚傳身心崩潰 6子女輪流陪伴照顧「不敢放她獨處」

台88快速道路3車連環撞「爆走兄弟」衝鋒車遭大鋼牙夾擊 起火淪廢鐵

曾是台南最大蚊子館 南區黃金海岸「船屋」4月重啟營運

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南區黃金海岸「船屋」新團隊從4月1日起營運，規畫設置餐廳、觀海頂樓區、戶外用餐空間等，盼活化成功。記者吳淑玲／攝影
台南市南區黃金海岸「船屋」新團隊從4月1日起營運，規畫設置餐廳、觀海頂樓區、戶外用餐空間等，盼活化成功。記者吳淑玲／攝影

台南市南區黃金海岸「船屋」長年淪為「蚊子館」，遭到列管檢討，與前營運團隊爆發糾紛而閒置逾兩年，經重新委外，新團隊從4月1日起營運，規畫設置餐廳、觀海頂樓區、戶外用餐空間、親子遊樂設施及社區互動場域，議員強調，船屋此次委外必須成功，若再度閒置，將重創地方發展信心。

從台86線快速道路台南出口往茄萣方向，就可看到豎立在路旁的「黃金海岸船屋」，建於1997年，座落於四鯤鯓海灘南側，依山傍海、視野開闊，早期曾被視為特色地標，市府為加強旅遊休憩及觀光服務功能，曾引進餐飲、展演及海洋文化活動，可惜都未能成功。

市府觀光旅遊局於2019至2020年間委託業者營運活化，曾舉辦命名票選，也以打造台版邁阿密海灘打出知名度，業者從2020年5月底試營運，原本抱持很大的期待，未料業者未提報「經營成果報告」及「經營管理計畫書」，甚至與招租攤商爆發糾紛，市府終止契約並重啟招商，又閒置2年多。

市議會建設委員會日前勘查後指出，營運管理須注重消防及衛生安全，沙灘沖洗設施增設收費系統應先暫緩，並建議加裝監視器，兼顧水資源與地方安全，市議員林美燕指出，船屋過去招商屢屢失敗，此次若能站穩腳步，有助帶動整體海岸觀光發展，市府在營運過程中須提供必要協助，帶動南區發展。

觀光旅遊局表示，自2013年起即啟動黃金海岸整體改善，並在海洋委員會支持下打造全國首座導入AI智慧管理的海灘，從安全監控到遊憩管理全面升級，逐步塑造具國際吸引力的濱海觀光帶。

新營運團隊自4月1日起營運，初步規畫夜間營業至翌日凌晨3至4點，設有餐廳、觀海頂樓區、戶外用餐空間、親子遊樂設施及社區互動場域，期望帶動人潮，為黃金海岸注入新生命。營運期間為6年，表現優良可延長3年。

台南市南區黃金海岸「船屋」新團隊從4月1日起營運，規畫設置餐廳、觀海頂樓區、戶外用餐空間等，盼活化成功。記者吳淑玲／攝影
台南市南區黃金海岸「船屋」新團隊從4月1日起營運，規畫設置餐廳、觀海頂樓區、戶外用餐空間等，盼活化成功。記者吳淑玲／攝影

黃金 團隊 成功

延伸閱讀

獨／挺陳其邁「地方長輩」金門大橋墜海 今水頭海灘尋獲遺體

台南全年測速照相桿、科技執法取締排行榜出爐 永康區都居第一

澳警：雪梨海灘槍手單獨犯案 應非恐怖組織成員

前往菲律賓旅遊 台南市南區60多歲夫妻確診登革熱

相關新聞

台南首座有雲宵飛車的「元寶樂園」重生 化身北園公園

曾是1960年代南部規模最大、承載無數台南孩子童年回憶的「元寶樂園」，化身「北園公園」重新出發，台南市長黃偉哲今天與市民...

南市圖「從府城韓內科閱讀照護的溫度」特展 永康新總館登場

台南市立圖書館今天推出「閱讀照護的溫度：從府城韓內科到臺南市立圖書館」特展，將在南市圖永康新總館展至3月29日。

台版邁阿密 台南黃金海岸串聯雙博自行車道一路騎到興達港

台南南區黃金海岸與高雄茄萣相鄰，有長達5公里的海岸線沙灘，金黃色的夕陽打在沙灘上呈現出如黃金般閃亮的沙灘景致，市府爭取黃...

曾是台南最大蚊子館 南區黃金海岸「船屋」4月重啟營運

台南市南區黃金海岸「船屋」長年淪為「蚊子館」，遭到列管檢討，與前營運團隊爆發糾紛而閒置逾兩年，經重新委外，新團隊從4月1...

嘉義柴林腳基金會顧老人12年 打造「溫馨夢想家」啟用

財團法人柴林腳教育基金會在嘉義縣溪口鄉推動老人食堂，在地服務連續12年，每天準備逾百名長者的午餐和晚餐，並在2022年籌...

中央總預算卡關恐拖延嘉市鐵路高架化 工程進度通車期曝

中央政府總預算案送立法院審議，因朝野政黨僵局卡關，是否影響交通部鐵道局執行施工的嘉義市鐵路高架化進度，引發關注。立委王美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。