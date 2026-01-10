曾是台南最大蚊子館 南區黃金海岸「船屋」4月重啟營運

台南市南區黃金海岸「船屋」長年淪為「蚊子館」，遭到列管檢討，與前營運團隊爆發糾紛而閒置逾兩年，經重新委外，新團隊從4月1日起營運，規畫設置餐廳、觀海頂樓區、戶外用餐空間、親子遊樂設施及社區互動場域，議員強調，船屋此次委外必須成功，若再度閒置，將重創地方發展信心。

從台86線快速道路台南出口往茄萣方向，就可看到豎立在路旁的「黃金海岸船屋」，建於1997年，座落於四鯤鯓海灘南側，依山傍海、視野開闊，早期曾被視為特色地標，市府為加強旅遊休憩及觀光服務功能，曾引進餐飲、展演及海洋文化活動，可惜都未能成功。

市府觀光旅遊局於2019至2020年間委託業者營運活化，曾舉辦命名票選，也以打造台版邁阿密海灘打出知名度，業者從2020年5月底試營運，原本抱持很大的期待，未料業者未提報「經營成果報告」及「經營管理計畫書」，甚至與招租攤商爆發糾紛，市府終止契約並重啟招商，又閒置2年多。

市議會建設委員會日前勘查後指出，營運管理須注重消防及衛生安全，沙灘沖洗設施增設收費系統應先暫緩，並建議加裝監視器，兼顧水資源與地方安全，市議員林美燕指出，船屋過去招商屢屢失敗，此次若能站穩腳步，有助帶動整體海岸觀光發展，市府在營運過程中須提供必要協助，帶動南區發展。

觀光旅遊局表示，自2013年起即啟動黃金海岸整體改善，並在海洋委員會支持下打造全國首座導入AI智慧管理的海灘，從安全監控到遊憩管理全面升級，逐步塑造具國際吸引力的濱海觀光帶。