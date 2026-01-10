卓榮泰：樂活運動館計畫建立不分黨派合作模式

行政院長卓榮泰今天視察雲林縣元長鄉運動設施規劃時表示，樂活運動館計畫建立中央、地方的合作模式，且是不分黨派，由縣府、立委爭取及鄉公所共同合作完成地方的重要建設。

卓榮泰上午在運動部長李洋、民進黨籍立委劉建國、國民黨籍立委張嘉郡等人陪同下，視察雲林縣元長鄉運動設施規劃，並聽取當地總經費約新台幣1.2億元樂活運動館新建計畫簡報。

卓榮泰致詞表示，據去年底統計，全國65歲以上長者占總人數20.6%、約460多萬人，已是超高齡社會，因此行政院版本的財劃法，對65歲以上、14歲以下的年齡層都有加碼照顧，如此雲林縣政府對長者的照顧能力就會更強，且未來會更合理及公平地分配。

卓榮泰說，今天聽取元長鄉樂活運動館新建計畫簡報，但日前李洋提及優化全民運動等相關計畫經費106億元，都已核定，這項計畫是113年至116年執行，因地方需求大，未來這項計畫將延長2年、約有60多億元。

卓榮泰表示，運動部會支持元長鄉樂活運動館的計畫；另外，西螺大橋籃球場、溜冰場等計畫，李洋也會南下視察地方需求。社區中小型運動設施需兼具通用性與全民化，並納入友善環境設計。

卓榮泰說，元長鄉樂活運動館興建計畫，建立中央、地方的合作模式，且是不分黨派，由縣府、立委爭取及鄉公所共同合作，才能完成地方重要建設，同時希望其他地方也能複製這樣成功模式。

他表示，各縣市因統籌分配款增加，而補助國民中、小學營養午餐，這本來就屬於地方自治事項，地方政府可以將地方自治事項做得很好，中央政府當然樂觀其成，而中央就可以將其他沒有分配給地方的統籌分配款，用在國防、外交或大型的公共建設，中央與地方就是要如此分工。

他說，院版財劃法可以提升國民的生活均衡，中央及地方劃分更為合理、公平，且會強化地方自治，因此，希望國會支持115年度中央政府總預算案並付委審查，以及審查院版的財劃法。