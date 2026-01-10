快訊

嘉義柴林腳基金會顧老人12年 打造「溫馨夢想家」啟用

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
柴林腳教育基金會在嘉義縣溪口鄉打造溫馨夢想家，王氏家族購地並捐款1千萬元，其餘經費由社會善心人士共同捐贈。記者黃于凡／攝影
柴林腳教育基金會在嘉義縣溪口鄉打造溫馨夢想家，王氏家族購地並捐款1千萬元，其餘經費由社會善心人士共同捐贈。記者黃于凡／攝影

財團法人柴林腳教育基金會在嘉義縣溪口鄉推動老人食堂，在地服務連續12年，每天準備逾百名長者的午餐和晚餐，並在2022年籌建「溫馨夢想家」，今天完工啟用，打造老人健身及活動空間，縣長翁章梁參加揭牌啟動典禮，盼持續深化社區長者照顧服務。

基金會執行長王崑成說，基金會供餐超過12年，2022年籌建「溫馨夢想家」共老樂園，1樓活動空間、2樓健身房，開放長者使用，透過增強肌耐力，延緩肌肉流失及退化，並減少臥床機會，讓長者安養晚年，家族捐贈土地及1千萬元，其餘善款由社會善心人士捐贈。

柴林腳教育基金會由王氏家族創立，大哥王崑山為營造商、二哥王崑池經營商展公司、三弟王崑成擔任地政士。翁章梁表示，溪口王家三兄弟事業有成，回饋鄉里值得敬佩，無償提供三合院祖厝做老人食堂，並購地斥資約3千萬元新建大樓，將提供給社區長者使用。

社會局表示，柴林腳教育基金會執行長王崑成2011年自發性開辦老人食堂起，逐步整合家族與社會資源，隔年投入850萬元整建荒廢多年百年祖厝，2014年正式成立基金會，以柴林腳王家古厝為據點，打造社區關懷據點及老人食堂，每周5天供餐超過百人。

柴林腳教育基金會在嘉義縣溪口鄉打造溫馨夢想家，縣長翁章梁今天參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影
柴林腳教育基金會在嘉義縣溪口鄉打造溫馨夢想家，縣長翁章梁今天參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影
柴林腳教育基金會在嘉義縣溪口鄉打造溫馨夢想家，縣長翁章梁（左六）今天參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影
柴林腳教育基金會在嘉義縣溪口鄉打造溫馨夢想家，縣長翁章梁（左六）今天參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影
柴林腳教育基金會在嘉義縣溪口鄉打造溫馨夢想家，今天揭牌啟用將提供長者健身及活動空間。記者黃于凡／攝影
柴林腳教育基金會在嘉義縣溪口鄉打造溫馨夢想家，今天揭牌啟用將提供長者健身及活動空間。記者黃于凡／攝影
柴林腳教育基金會在嘉義縣溪口鄉打造溫馨夢想家，縣長翁章梁（左六）今天參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影
柴林腳教育基金會在嘉義縣溪口鄉打造溫馨夢想家，縣長翁章梁（左六）今天參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影

