台南首座有雲宵飛車的「元寶樂園」重生 化身北園公園

曾是1960年代南部規模最大、承載無數台南孩子童年回憶的「元寶樂園」，化身「北園公園」重新出發，台南市長黃偉哲今天與市民一同開箱，並舉辦懷舊童玩闖關活動，吸引逾200位親子家庭共襄盛舉，現場氣氛熱鬧溫馨。

黃偉哲表示，這座遊戲場以懷舊元寶樂園為主題，融合創意遊具與在地歷史元素，不僅讓孩子在遊戲中盡情探索創意，也喚起家長對兒時回憶的美好共鳴，邀請市民朋友一起來北園公園使用新遊具、參與闖關活動，共享親子歡樂時光。

北園公園座落於昔日著名的「元寶樂園」舊址。該樂園曾是1960年代南部規模最大、首座擁有雲霄飛車的兒童樂園，承載無數台南囝仔的童年回憶。特色遊戲場以「懷舊元寶樂園」為主題，設置360度旋轉木馬翹翹板、天仁號旋轉鞦韆及磨石子溜滑梯等遊具，並展示天仁與元寶樂園的老照片，讓民眾彷彿走進時光隧道，重溫昔日觀光盛況。

北園公園不只是遊樂場，更是連結老台南記憶與新世代孩童歡笑的重要空間。今天「懷舊童玩闖關遊戲」，將全新完工的「寬版磨石子溜滑梯」巧妙設計成巨型「真人版彈珠台」，並安排丟沙包、跳格子等傳統遊戲，搭配現場分送的棉花糖與爆米花，讓親子家庭體驗跨世代遊戲的樂趣。