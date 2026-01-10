快訊

中職／布坎南爭議…聯盟啟動調查台鋼 蔡其昌：若屬實將罰款

星巴克「不倒」熊超吸睛、TWG Tea推「赤馬迎禧茶」賀新年

超親人海豚和潛水員交朋友！「帶見面禮玩你丟我撿遊戲」 真相讓人心碎

台南首座有雲宵飛車的「元寶樂園」重生 化身北園公園

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
北園公園特色遊戲場的「寬版磨石子溜滑梯」，設計成巨型真人版彈珠台。。圖／台南市政府提供
北園公園特色遊戲場的「寬版磨石子溜滑梯」，設計成巨型真人版彈珠台。。圖／台南市政府提供

曾是1960年代南部規模最大、承載無數台南孩子童年回憶的「元寶樂園」，化身「北園公園」重新出發，台南市長黃偉哲今天與市民一同開箱，並舉辦懷舊童玩闖關活動，吸引逾200位親子家庭共襄盛舉，現場氣氛熱鬧溫馨。

黃偉哲表示，這座遊戲場以懷舊元寶樂園為主題，融合創意遊具與在地歷史元素，不僅讓孩子在遊戲中盡情探索創意，也喚起家長對兒時回憶的美好共鳴，邀請市民朋友一起來北園公園使用新遊具、參與闖關活動，共享親子歡樂時光。

北園公園座落於昔日著名的「元寶樂園」舊址。該樂園曾是1960年代南部規模最大、首座擁有雲霄飛車的兒童樂園，承載無數台南囝仔的童年回憶。特色遊戲場以「懷舊元寶樂園」為主題，設置360度旋轉木馬翹翹板、天仁號旋轉鞦韆及磨石子溜滑梯等遊具，並展示天仁與元寶樂園的老照片，讓民眾彷彿走進時光隧道，重溫昔日觀光盛況。

北園公園不只是遊樂場，更是連結老台南記憶與新世代孩童歡笑的重要空間。今天「懷舊童玩闖關遊戲」，將全新完工的「寬版磨石子溜滑梯」巧妙設計成巨型「真人版彈珠台」，並安排丟沙包、跳格子等傳統遊戲，搭配現場分送的棉花糖與爆米花，讓親子家庭體驗跨世代遊戲的樂趣。

北區區公所也同步發表「北區就是孩子的遊戲場」摺頁地圖，整合北區17座特色遊戲場資訊，並串聯在地美食與景點，北區目前總計有17處特色遊戲場，為台南遊戲場密度最高的區。方便家長規畫一日親子旅遊行程。可至北區區公所官網下載摺頁地圖，或透過電子地圖查詢北區遊戲場相關資訊。

北園公園設置360度旋轉木馬翹翹板、天仁號旋轉鞦韆及磨石子溜滑梯等遊具。圖／台南市政府提供
北園公園設置360度旋轉木馬翹翹板、天仁號旋轉鞦韆及磨石子溜滑梯等遊具。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲為北區北園公園特色遊戲場開箱。。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲為北區北園公園特色遊戲場開箱。。圖／台南市政府提供

親子 懷舊

延伸閱讀

黃偉哲臉書被灌爆 遭疑「髮夾彎」市府：無法像台北「有錢就是任性」

政策轉彎！台南宣布營養午餐免費 游淑慧大酸黃偉哲「愛罵又沒膽」

影／台南政策轉彎宣布營養午餐免費 黃偉哲解釋原因：打開潘朵拉盒子

台南跟進！黃偉哲宣布國中小營養午餐免費 年增16億元

相關新聞

台南首座有雲宵飛車的「元寶樂園」重生 化身北園公園

曾是1960年代南部規模最大、承載無數台南孩子童年回憶的「元寶樂園」，化身「北園公園」重新出發，台南市長黃偉哲今天與市民...

中央總預算卡關恐拖延嘉市鐵路高架化 工程進度通車期曝

中央政府總預算案送立法院審議，因朝野政黨僵局卡關，是否影響交通部鐵道局執行施工的嘉義市鐵路高架化進度，引發關注。立委王美...

退場大同技術學院校本部用途揭曉 嘉市府新成立勞青處率先進駐

嘉義市政府組織擴編，專責勞工與青年政策「勞工及青年發展處」（簡稱勞青處），定30日揭牌成立，辦公室設在市區退場的大同技術...

嘉義火車站前地下道將封閉 街友棲身最後寒冬…社工關懷

寒流來襲氣溫驟降，全台猝死頻傳，街頭弱勢族群處境受關注，嘉義火車站前地下道是街友棲身角落，夜幕低垂鋪紙板睡袋，10多名街...

台南安平「熊熊艦到你」打造海上派對 邀親子登德陽艦探險

台南市安平定情碼頭德陽艦園區推出「熊熊艦到你」，泰迪熊海上派對主題特展，結合泰迪熊IP與海軍文化，打造全台首座「海上熊樂...

7年整建！雲林建國眷村揭新貌 串聯新舊城區打造觀光廊帶

雲林縣最大虎尾建國眷村歷經7年整建，區內建築多活化使用，縣府再投入2500萬元升級公共服務機能，包括園區出入口導覽整備、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。