中央總預算卡關恐拖延嘉市鐵路高架化 工程進度通車期曝

中央政府總預算案送立法院審議，因朝野政黨僵局卡關，是否影響交通部鐵道局執行施工的嘉義市鐵路高架化進度，引發關注。立委王美惠指出，今年度嘉市鐵路高架預算編列40億4940萬元，較去年倍增，總預算未通過，僅能依去年額度動支，恐連帶影響工程推進。

對此，鐵道局中部工程分局回應，中央政府今年度總預算未核定前，嘉市鐵路高架化工程公務預算，確實只能在去年度核定額度內暫列支應。由於工程已進入施工高峰期，若無法依今年度預算如期動支，將增加年度執行調度壓力。中部工程分局證實，今年度計畫公務預算編列40億4940萬元，較去年度核定的20億6550萬元，增加約20億元。

嘉市鐵路高架化計畫以強化公共運輸、促進都市縫合為目標，截至去年12月，整體工程進度56.53%。各分項工程，C601與C602標提前完工；C603標「臨時軌道及電車線工程」進度98.23%；C611標「鐵路高架橋及橋下平面道路工程」65.86%；C612標「嘉北、嘉義及北回歸線高架車站工程」進度25.42%；C613標「水上車輛基地工程」31.32%。