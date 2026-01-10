退場大同技術學院校本部用途揭曉 嘉市府新成立勞青處率先進駐

嘉義市政府組織擴編，專責勞工與青年政策「勞工及青年發展處」（簡稱勞青處），定30日揭牌成立，辦公室設在市區退場的大同技術學院綜合教室大樓，現正整修。

大同技術學院因長期招生不佳，去年7月底遭教育部勒令退場，校地市府接管，目前大同董事會未完成財產清算，市府編列1.8億元預算，從去年至明年分3年撥付大同董事會。

勞青處組織編制去年議會通過，市府將增列人事費及社會處移編勞青專責科室經費，送昨天開議議會臨時會審議，市府指出，嘉市目前有約12.9萬勞動人口、近6萬名青年，青年與勞動力是城市永續發展關鍵資產。為回應產業結構轉型與青年就業，市府設勞青處，整合勞工與青年事務。議會定期會通過修正嘉市府組織自治條例，新增勞青處，成立後市府及所屬機關增至21處局，編制總員額（不含警消）911人。

教育部公布大同積欠負債共2.2億元，依校產價值，分別由嘉市府分期支付1億8千萬元、縣府付4千萬元，歸墊退場基金，移轉取得校產，嘉縣太保分校縣府規畫做無人機研發中心二館，縣府接管。大同退場，重組公益董事會存續任務清算財務、代管校產等，將運作到解散，教育部與市府協調校產用途，初步規畫校本部「衛生福利園區」，結合都市發展思考整體規畫，促進地方活絡，打造全齡共享，世代宜居幸福城市。