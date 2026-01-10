嘉義火車站前地下道將封閉 街友棲身最後寒冬…社工關懷

寒流來襲氣溫驟降，全台猝死頻傳，街頭弱勢族群處境受關注，嘉義火車站前地下道是街友棲身角落，夜幕低垂鋪紙板睡袋，10多名街友在此度過漫長寒夜。然而，市府今年將封閉地下道改建滯洪池，這裡是他們棲身的最後冬季。

火車站前地下道遮風避雨、相對隱蔽，長期成為街友聚集地，寒流來襲，市府社會處啟動低溫關懷機制，派社工前往街友聚集火車站、地下道、公園等地點訪視、發送衣物、暖暖包、睡袋等禦寒物資，降低低溫帶來健康風險。社工關懷同時勸導街友自律，避免製造髒亂妨礙通行，減少民眾反感情緒。

邱姓街友與妻子在地下道暫居多日，他表示，社工前來關心提醒大家維持整潔，「只是暫時落腳，不是真的想流落街頭」，夫妻努力尋找零工，早日脫離街頭生活。目前嘉市列冊關懷街友約40多人。人安社會慈善基金會設嘉義平安站，提供住宿餐食，協助醫療與生活需求，但仍有不少街友選擇露宿街頭，不願安置。

平安站指出，多數街友中高齡熟面孔，近年出現較年輕的新面孔，每個人背後都有不同故事，有人與家人失和、有人長期找不到工作，不符低收入戶資格，成為社會邊緣人。寒流可能危及街友生命，社工結合平安站啟動低溫關懷服務，盼接住可能滑落的生命。街友表示，除社工關懷，也有民間慈善團體送物資，讓人感受社會溫情。

市府說，今年嘉義火車站前地下道封閉改建滯洪池，是因應極端氣候短延時強降雨，因火車站周邊積淹水嚴重，配合國土署推動中山路、林森路口人行道改善，啟動地下道改建滯洪池計畫，經費約2600萬元，預計年底完工。