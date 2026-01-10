聽新聞
0:00 / 0:00
台南安平「熊熊艦到你」打造海上派對 邀親子登德陽艦探險
台南市安平定情碼頭德陽艦園區推出「熊熊艦到你」，泰迪熊海上派對主題特展，結合泰迪熊IP與海軍文化，打造全台首座「海上熊樂園」，展期即日起至年底。市長黃偉哲昨天出席開展記者會，邀請軍事迷、親子家庭及泰迪熊愛好者把握展期登艦體驗。
黃偉哲表示，德陽艦進駐安平後，園區陸續展示第一代M5戰車、S-2T反潛機與F-5A戰機，逐步發展為兼具軍事文化與觀光價值的指標景點。特展展期橫跨春節與情人節，預期成為安平新一波打卡熱點。
市府指出，園區鄰近林默娘公園、港濱歷史公園與安億停車場，與周邊景點串聯，可延伸安平觀光動線，提升旅遊停留時間。
文化局表示，特展以「溫度×勇氣×冒險」為策展核心，將艦內艙間轉化為「熊熊駕駛艙」、「艦長派對甲板」、「航海探險走廊」等互動展區，德陽艦前草坪也設置大型泰迪熊造景，營造沉浸式體驗，讓不同年齡層遊客登艦參與。
為擴大觀光效益，園區攜手台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店、台糖長榮酒店、台南雅樂軒酒店等業者，推出「熊熊海上假期住宿專案」，串聯住宿與景點，吸引國內外旅客。
市府說，德陽艦原為美軍基靈級驅逐艦，1977年10月1日移交我國海軍，服役28年，航行近30萬浬，2005年除役後，2009年移泊安平港修復，成為全國首座由除役軍艦再利用為博物館的特色景點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言