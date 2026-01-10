7年整建！雲林建國眷村揭新貌 串聯新舊城區打造觀光廊帶

雲林縣最大虎尾建國眷村歷經7年整建，區內建築多活化使用，縣府再投入2500萬元升級公共服務機能，包括園區出入口導覽整備、人行與無障礙步道建置、周邊景點步道及停車場，打造兼具歷史保存與文化觀光的眷村文化園區，昨開幕。

虎尾建國一村、二村聚落建築群是全國唯一農村型眷村，2015年指定為雲林文化資產，2017年陸續整建活化，一棟棟承載日治及民初的老建築重現風華，迄今獲15項建築、景觀及永續等獎項。

園區入口意象在芒果大道與台158線路口，昨縣長張麗善、副縣長陳璧君、虎尾鎮長林嘉弘及虎尾眷村協會理事長魯耘湘等共同揭牌。

張麗善說，積極爭取後續12棟房舍修繕和設計，讓園區更完整。她強調，揭牌宣告雲林脫離「不好玩」的負面網評，可搭高鐵來虎尾1日遊，從廣闊浪漫的眷村園區回顧歷史景點，一路串聯布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶Cool、虎尾鐵橋，見證全台唯一製糖廠。

陳璧君說，7年全區修繕約4成，開幕後將持續修繕，縣府再投入2500萬元進行整體景觀改善及解說導覽系統工程，施作無障礙長廊、停車場及導覽動線，定名「虎尾建國眷村文化園區」。

陳璧君指出，園區16.4公頃，鄰近高鐵站，並相鄰最具規模的「632高地親子公園」，以「芒果大道」為主軸，整合零散空間，串聯成虎尾新舊城區重要文化廊帶。