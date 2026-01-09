嘉義朴子市擬變更為都市計畫保存區 最快2月起可設民宿

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市擬由都市計畫區變更為都市計畫保存區，文觀局最快2月起公告實施。記者黃于凡／攝影

嘉義朴子市人文薈萃，朴子配天宮每年吸引成千上萬遊客，還有許多歷史建築及景點，具觀光潛力，但精華市區土地都被畫為都市計畫區，地方反應無法設立民宿，議員姜梅紅向文化觀光局爭取改為都市計畫保存區，今天舉辦地方說明會，最快2月就能公告實施。

姜梅紅表示，朴子地區文化資產分布密集，朴子配水塔、配天宮、清木屋、東石郡役所、水道頭文創聚落等文化歷史特色景點，具有文化觀光發展潛力，目前受限民宿管理辦法，規定在都市計畫住宅區內不得設置民宿，朴子市旅宿量能不足，遊客常要另覓住處。

文觀局表示，朴子市區現為都市計畫區，除了由知名歷史文化景點，還有許多私有老建築具特色，有發展民宿潛力，將以文化聚落整體保存為核心，將朴子市區打造為歷史人文風貌潛力區，並更改為都市計畫保存區，待資料完備後公告，最快2月就可實施。

地方居民對此感到開心，希望為朴子市注入更多觀光能力，帶動人潮及消費。附近東石鄉民宿業者表示，民宿各有特色，重點是維持品質和口碑，有遊客連續入住7次，每年參加馬拉松都會訂房，就算未來朴子市增加民宿，也不擔心住宿量受影響。

朴子 嘉義 都市計畫

