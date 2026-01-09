快訊

雲林最大的建國眷村園區揭牌開幕 連結虎尾新舊觀光文化廊帶

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林最大的虎尾眷國眷村，多數整建完成，園區景色怡人，今天牌開幕，是雲林觀光旅遊新興園區。記者蔡維斌／攝影
歷經7年整建也是雲林縣最大的虎尾建國眷村，區內建築多已活化使用，提供青年商家進駐，雲林縣府再投入2500萬元升級公共服務機能，包括園區出入口導覽整備、人行與無障礙步道建置、周邊景點步道及停車場，打造兼具歷史保存與文化觀光的眷村文化園區，今天開幕展現新風貌。

虎尾建國一村、二村聚落建築群是全國唯一的農村型眷村，104年指定為雲林文化資產，106年開始陸續整建活化，一棟棟承載日治及民初的老建築，重現風華，迄今已獲15項建築、景觀及永續等獎項。

副縣長陳璧君指出，7年來全區已修繕約4成，開幕啟用後仍將持續修繕，縣府再投入2500萬元進行整體景觀改善及解說導覽系統工程，施作無障礙長廊、停車場及導覽動線，正式定名為「虎尾建國眷村文化園區」。

眷村園區入口意象設於芒果大道與158線路口，今天由縣長張麗善、副縣長陳璧君、虎尾鎮長林嘉弘及虎尾眷村協會理事長魯耘湘等人共同揭牌。張麗善說，目前正積極爭取後續12棟房舍的修繕和設計，一旦完成整個園區將更完整。

她強調今天揭牌也同時宣告，雲林將脫離「不好玩」的負面網評，將可搭高鐵來虎尾一日遊，從廣大又浪漫的眷村園區回顧歷史景點，一路串聯布袋戲館、雲林故事館、雲林記憶cool、虎尾鐵橋，見證全台唯一製糖的糖廠。

陳璧君也說，建國眷村文化園區廣達16.4公頃，鄰近高鄉哉站，與雲林最具規模的「632高地親子公園」相鄰，以「芒果大道」為主軸，整合原本零散的空間，串聯成虎尾新舊城區的重要文化廊帶。

她說，園區具備眷村文化、環境教育、文創基地及食農教育等4大核心價值，縣已向文化部爭取「115至119年再造歷史現場2.0」計畫約3.4億元，持續整修並擴延至「建國二村」，是過年踏青走春首選。

建國眷村擁有獨特的龜形防空洞，林木茂密是踏青旅遊最佳去處。記者蔡維斌／攝影
雲林最大的虎尾眷國眷村，多數整建完成，園區景色怡人，今天牌開幕，縣府將持續爭取後續整建計畫。記者蔡維斌／攝影
雲林最大的虎尾眷國眷村，多數整建完成，園區景色怡人，今天牌開幕，是雲林觀光旅遊新興園區。記者蔡維斌／攝影
建國眷村文化園區內步道四通八達，與鄰近景玷公園連結成一個大區域的文化觀光廊道。圖／雲林縣府提供
建國眷村主要建築已完工，文創青年進駐，老眷戶改建獨特的商街，逛起來特別有味。記者蔡維斌／攝影
沿著石板路走進林子可到台北市長蒋萬安的出生故地。記者蔡維斌／攝影
漫步園區林道，感受濃濃的眷村味。記者蔡維斌／攝影
