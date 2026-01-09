快訊

台南營養午餐南關線中小學設中央廚房 造福2500多學生

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南營養午餐南關線中小學設中央廚房 ，造福2500多學生。圖／陳皇宇提供
各界關心國中小學營養午餐問題，台南市議員陳皇宇指出，南關線多校需要中央廚房來改善午餐品質，經過多年努力，立委王定宇取得中央協助中央廚房設置經費，預計下學年完成，造福歸仁、關廟超過2500名學生。

市長黃偉哲3年前在市議會市政總質詢時簽下「興建中央廚房承諾書」，但4千萬元經費無著落。陳皇宇表示，設置中央廚房最後一塊拼圖日前完成、確定落腳關廟國小。

台南市推動中央廚房設置改善多年，逐步增加營養師的編制與穩定廚工人力，為校園午餐的衛生與營養把關。市府統計校園午餐公辦公營廚房佔比已達94%，聯合供餐比率75%，都是六都第一。

陳皇宇說，完整照顧南關線學校孩子們的健康發育，中央廚房設置刻不容緩。他在2023年底市政總質詢時，市長表態全力支持，並簽下「興建中央廚房承諾書」。關廟國小現勘適合興建中央廚房場地。

他說，雖中央廚房在關廟區，也有機會擴大規模，涵蓋到北歸仁區只有廠商供應桶餐的學校，讓學童的營養午餐得到穩定供應。相關日前經費終於到位，將供給周遭「衛星學校」，學童的健康飲食大大提升。

陳皇宇表示，感謝市長黃偉哲大力支持、立委王定宇向中央爭取經費，大家一起努力，南關線「中央廚房」終於落腳關廟國小，照顧關廟、五甲國小與歸仁國中、紅瓦厝國小等校學童能吃得營養美味又放心。

台南營養午餐南關線中小學設中央廚房 ，地點選在關廟國小。圖／陳皇宇提供
台南營養午餐南關線中小學設中央廚房 ，造福2500多學生。圖／陳皇宇提供
台南 營養午餐

