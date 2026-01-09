虎尾建國一村整體景觀改善 強化眷村識別度

快訊

中央社／ 雲林縣9日電

雲林縣府編列預算進行建國一村整體景觀改善暨解說導覽系統工程，建置無障礙人行步道系統、串聯園區內停車場，主要入口採減量設計，強化眷村文化園區識別度。

由雲林縣政府文化觀光處推動、斥資新台幣2500萬元的「虎尾建國一村整體景觀改善暨解說導覽系統工程」近日完工，雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君等人今天共同為建國眷村文化園區揭幕。

張麗善表示，此次工程針對既有建國一村園區進行整體景觀、指標系統與停車場等公共服務系統升級，強化眷村文化保存內涵與遊憩機能，打造更友善、完整的文化觀光場域，展現全新風貌。更將步道從建國眷村一直串聯到632高地，打造非常完整的文化園區，提高舒適悠閒的虎尾觀光環境。

張麗善說，縣府以「歷史場域整體再現」與「跨場域文化串聯」為主軸，目前正積極向文化部爭取「115-119年再造歷史現場2.0」計畫，預計爭取約3.4億元經費，投入虎尾建國一村8棟建物的修繕設計、4棟房舍修繕工程，並透過科技應用串聯虎尾建國眷村與糖業文化路徑，同步推動虎尾建國一村博物館及虎尾建國二村修復再利用，逐步建置兼具歷史深度、文化能量的虎尾建國眷村文化園區。

文觀處說明，此次工程重點在於人行與無障礙步道系統建置、串聯周邊景點的步行動線，以及停車空間與公共設施的整體優化，且針對園區兩側主要出入口採「減量設計」，清疏既有崗哨與牌樓遺構周邊空間，設置實體分隔人行動線，營造安全、友善的人本通行環境，並透過入口意象與地面標示，強化眷村文化園區的識別度。

眷村 張麗善

