快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市丹娜絲災後復原缺口逾3億 王美惠伸援手促中央專案支援

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市丹娜絲災後復原缺口逾3億，立委王美惠伸援手促中央專案支援。圖／王美惠服務處提供
嘉市丹娜絲災後復原缺口逾3億，立委王美惠伸援手促中央專案支援。圖／王美惠服務處提供

去年丹娜絲颱風挾帶強風豪雨侵襲嘉義，加上「728豪雨」接連報到，市區多處公共設施與綠地嚴重受損。立委王美惠今天上午邀集公共工程委員會、國土管理署等單位，召開嘉市災後重建經費協調會，要求中央正視嘉市需求，請國土署將市府所需經費專案報行政院核定，以中央預備金支應。國土署與公共工程委員會承諾盡速協助地方加快復建腳步。

王美惠指出，丹娜絲颱風罕見自嘉義登陸，造成災情特別嚴重。統計顯示，全市倒伏樹木超過1萬5千株、斷枝逾2萬4千株，園燈損壞超過100盞，公共設施受損約400處，後續清理、修復與重建工程浩大，單靠地方財政難以承擔，中央必須即時伸出援手。

她說，中央依災後復原重建特別條例針對道路、公共設施、橋梁及清淤等項目，原編列16.5億元經費，目前已補助各縣市公共設施約9.6億元、垃圾清運約6.7億元，合計約16.3億元，僅剩約2,000萬元餘額。然而，嘉市仍有28處公園及大量行道路樹待修復，初估仍需約3億元經費，現行額度顯然不足。

因此，王美惠要求國土署比照其他重大災後案件，將嘉市所需經費另案專報行政院，動用預備金支應，避免復原工程因經費卡關延宕。會中，中央單位請市府修正工程項目單價，後續採「實作實算」方式辦理，以利審查與發包作業同步加速，確保工程品質進度。

另，王美惠提到此次風災後，國土署先行補助嘉市兒童福利中心外牆整修，以及港坪運動公園體育館修繕工程，補助金額合計約1400萬元，對地方復原已有實質助益。王美惠強調，災後復原不只修補設施，攸關市民生活安全與城市正常運作，只要地方有需要，她定全力爭取資源，確保各項公共建設與市容盡早恢復。

嘉市丹娜絲災後復原缺口逾3億，立委王美惠伸援手促中央專案支援。圖／王美惠服務處提供
嘉市丹娜絲災後復原缺口逾3億，立委王美惠伸援手促中央專案支援。圖／王美惠服務處提供
嘉市丹娜絲災後復原缺口逾3億，立委王美惠伸援手促中央專案支援。圖／王美惠服務處提供
嘉市丹娜絲災後復原缺口逾3億，立委王美惠伸援手促中央專案支援。圖／王美惠服務處提供

國土署 公共工程 丹娜絲颱風

延伸閱讀

中央總預算未過…台南水利局：丹娜絲暴潮重創沿海 治水「卡關」

嘉檢偵辦罷免王美惠連署造假案半年後才搜索 逾千名異常名冊成關鍵

罷免王美惠提議書涉偽造 嘉檢裁定多人交保並限制出境

罷免王美惠涉冒名連署！嘉檢裁定多人交保 國民黨嘉市黨部主委請回

相關新聞

嘉市丹娜絲災後復原缺口逾3億 王美惠伸援手促中央專案支援

去年丹娜絲颱風挾帶強風豪雨侵襲嘉義，加上「728豪雨」接連報到，市區多處公共設施與綠地嚴重受損。立委王美惠今天上午邀集公...

國1雲林段上方跨越橋安全網被警剪破拍違規 縣府：未申請

國道1號246.1K上方的跨越橋是雲林大埤鄉居民的通行便橋，最近發現橋上安全鐵網，遭人剪破一個約50公分的大缺口，有人以...

日本畫家吉田瑠美手繪稿贈台南北門公所 緬懷北門阿祖

台南市北門區公所今天在圖書館舉辦特別的捐贈典禮。日本繪本畫家吉田瑠美來台將其著作「阿祖的搖椅」繪本手稿贈予北門區公所。這...

嘉市府普發6000元24日開領！東西區136處發放所公告一次看

嘉市府宣布，「振興經濟、強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫」，普發6千元24日（周六）、25日（周日）發放。市府在東、西區...

台南德陽艦園區「熊熊艦到你」特展 打造泰迪熊海上派對

台南市安平定情碼頭德陽艦園區推出「熊熊艦到你」，泰迪熊海上派對主題特展，結合泰迪熊IP與海軍文化，打造全台首座「海上熊樂...

主燈不是馬！雲林斗六馬年燈會主燈曝光 竟是神話傳說生物

雲林縣斗六市2026燈會將於本月10日晚間在膨鼠森林公園點燈，今年燈會以「馳光之翼」為主題，主燈跳脫傳統馬年意象，以純白...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。