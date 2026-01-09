嘉市丹娜絲災後復原缺口逾3億 王美惠伸援手促中央專案支援

去年丹娜絲颱風挾帶強風豪雨侵襲嘉義，加上「728豪雨」接連報到，市區多處公共設施與綠地嚴重受損。立委王美惠今天上午邀集公共工程委員會、國土管理署等單位，召開嘉市災後重建經費協調會，要求中央正視嘉市需求，請國土署將市府所需經費專案報行政院核定，以中央預備金支應。國土署與公共工程委員會承諾盡速協助地方加快復建腳步。

王美惠指出，丹娜絲颱風罕見自嘉義登陸，造成災情特別嚴重。統計顯示，全市倒伏樹木超過1萬5千株、斷枝逾2萬4千株，園燈損壞超過100盞，公共設施受損約400處，後續清理、修復與重建工程浩大，單靠地方財政難以承擔，中央必須即時伸出援手。

她說，中央依災後復原重建特別條例針對道路、公共設施、橋梁及清淤等項目，原編列16.5億元經費，目前已補助各縣市公共設施約9.6億元、垃圾清運約6.7億元，合計約16.3億元，僅剩約2,000萬元餘額。然而，嘉市仍有28處公園及大量行道路樹待修復，初估仍需約3億元經費，現行額度顯然不足。

因此，王美惠要求國土署比照其他重大災後案件，將嘉市所需經費另案專報行政院，動用預備金支應，避免復原工程因經費卡關延宕。會中，中央單位請市府修正工程項目單價，後續採「實作實算」方式辦理，以利審查與發包作業同步加速，確保工程品質進度。