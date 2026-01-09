日本畫家吉田瑠美手繪稿贈台南北門公所 緬懷北門阿祖

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
日本畫家吉田瑠美今天將手繪稿贈與台南北門區公所，緬懷北門人阿祖。圖／北門區公所提供
台南市北門區公所今天在圖書館舉辦特別的捐贈典禮。日本繪本畫家吉田瑠美來台將其著作「阿祖的搖椅」繪本手稿贈予北門區公所。這份特殊的起心動念源自吉田瑠美對曾祖父陳三吉深刻的祖孫情。

原來陳三吉是北門在地人，曾任北門庄長等要職。吉田表示，懷著對曾祖父深切的思念之情，創作了「阿祖的搖椅」一書，內容刻劃跨越世代與海洋的祖孫情，以及對家鄉濃烈的鄉愁。不僅傳遞深刻情感記憶，也啟發對歷史和歸屬的探索。

北門區圖書館配合規畫舉辦「吉田瑠美主題系列活動」，今天起除繪本可借閱，還有志工媽媽說故事繪本導讀，也將繪本手稿陳列館內主題閱讀角，「如果搖椅是一艘船，你想去哪裡呢?」歡迎讀者今天到31日來北門區圖書館參觀借閱。

區公所表示，雖然陳三吉先生在人生終曲時因某些歷史因素無法回到故鄉；但今天後代吉田女士帶著緬懷曾祖父的心情，回到曾祖父的故鄉北門，捐贈書籍手稿予北門區公所，象徵著曾祖父「再見家鄉」。

北門區長林建男表示，「阿祖的搖椅」繪本手稿捐贈，不僅是圓滿吉田女士家族故事，更是乘載跨越時空的心意，「代為闡述在特定時空背景下，某些人們對於未竟出口，卻深植心中的愛與鄉愁，也代表著傳統儒家與愛的精神世代傳承。」

他說，感謝南鯤鯓代天府捐助善款購置「阿祖的搖椅」一書贈予區內各小學，讓區內學子透過書籍，更加瞭解自己的故鄉，並將這份愛繼續擴散發揚。

