國1雲林段上方跨越橋安全網被警剪破拍違規 縣府：未申請

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國道1雲林大埤鄉嘉興路(雲186線)跨越橋上，最近被民眾發現安全防護鐵絲網被剪破了個大缺口，原來是警方所剪用來高空照相取締，經查剪網開孔竟未合法申請。記者蔡維斌／翻攝
國道1雲林大埤鄉嘉興路(雲186線)跨越橋上，最近被民眾發現安全防護鐵絲網被剪破了個大缺口，原來是警方所剪用來高空照相取締，經查剪網開孔竟未合法申請。記者蔡維斌／翻攝

國道1號246.1K上方的跨越橋是雲林大埤鄉居民的通行便橋，最近發現橋上安全鐵網，遭人剪破一個約50公分的大缺口，有人以為遭蓄意破壞，也有猜是警方用來執勤拍照取締，經查詢國道警察確認是警方所剪用來高空執法所用。但縣府養護工程單位則稱警方並未申請鐵網開孔，是否涉破壞公物，則表示先封孔再請警方依法申請。

位於國道1號約246.1公里處嘉義大林和雲林大埤鄉嘉興路(雲186線)交界的跨越橋上，最近被民眾發現安全防護鐵絲網破了個大缺口，仔細一看因是長寬約50公分的完整缺口，認為是遭人蓄意剪破，有人指責缺乏公德心並希望有關單位修護，以免被人亂丟東西到高速公路上將造成危險。

也有人網友認為鐵網四方形缺口應是警方用來取締高速公路的「攝像口」。經查詢國道第四公路警察大隊指出，該處為該大隊科技執法的制高點，為利於採證設備取景，先前經協調工務段開設活動式的缺口，執勤完畢再將缺口復位，不影響原鐵絲網防護功能。

該大隊指出，為維護高速公路行車安全與秩序，於該處不定時編排勤務蒐證取締超速、慢速車占用內側車道、未繫安全帶、未保持行車安全距離等違規行為，維護安全。

但經查詢主管的雲林縣府交工局養護工程科郭姓主管則表示，縣府最近接管該路管轄後在橋上的防護網已有國道警察為執勤取締拍攝需求而開孔，因開孔並未申請，經盤整後，他們已先將孔洞封閉。至於未經申請剪孔是否涉及破壞公物，養護科指出，養護單位已先行封孔，待警方如有需求時再申請。

國道 高速公路 警察

