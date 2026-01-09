國1雲林段上方跨越橋安全網被警剪破拍違規 縣府：未申請

國道1號246.1K上方的跨越橋是雲林大埤鄉居民的通行便橋，最近發現橋上安全鐵網，遭人剪破一個約50公分的大缺口，有人以為遭蓄意破壞，也有猜是警方用來執勤拍照取締，經查詢國道警察確認是警方所剪用來高空執法所用。但縣府養護工程單位則稱警方並未申請鐵網開孔，是否涉破壞公物，則表示先封孔再請警方依法申請。

位於國道1號約246.1公里處嘉義大林和雲林大埤鄉嘉興路(雲186線)交界的跨越橋上，最近被民眾發現安全防護鐵絲網破了個大缺口，仔細一看因是長寬約50公分的完整缺口，認為是遭人蓄意剪破，有人指責缺乏公德心並希望有關單位修護，以免被人亂丟東西到高速公路上將造成危險。

也有人網友認為鐵網四方形缺口應是警方用來取締高速公路的「攝像口」。經查詢國道第四公路警察大隊指出，該處為該大隊科技執法的制高點，為利於採證設備取景，先前經協調工務段開設活動式的缺口，執勤完畢再將缺口復位，不影響原鐵絲網防護功能。

該大隊指出，為維護高速公路行車安全與秩序，於該處不定時編排勤務蒐證取締超速、慢速車占用內側車道、未繫安全帶、未保持行車安全距離等違規行為，維護安全。