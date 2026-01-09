主燈不是馬！雲林斗六馬年燈會主燈曝光 竟是神話傳說生物
雲林縣斗六市2026燈會將於本月10日晚間在膨鼠森林公園點燈，今年燈會以「馳光之翼」為主題，主燈跳脫傳統馬年意象，以純白獨角獸為主角，透過五彩繽紛的光影裝置在夜色中展翼飛翔。燈會展期一路延續至3月31日，啟燈晚會當天將有限量馬年小提燈供民眾兌換。
斗六市公所指出，每逢春節前夕，市區太平老街及周邊街道都會高掛燈籠，營造熱鬧喜氣的年節氛圍。今年太平老街共懸掛1.8萬多盞燈籠，圓環端另設置長達70公尺的LED燈飾畫，成為市區最吸睛的迎賓門面；膨鼠森林公園的斗六燈會，則以更具規模的光影展演。
今年斗六燈會主燈跳脫傳統馬年意象，改以象徵希望與祝福的純白獨角獸為主角，搭配雲朵與彩翼，呼應「馳光之翼」主題，園區內另有多組特色燈組，融入逗趣的變種吉娃娃、斗六在地農產等元素，透過燈光、造型與場域光環境的巧妙交織，打造獨具風格的燈會景觀。
斗六市長林聖爵表示，1月10日下午6時25分將舉辦啟燈晚會，邀請小男孩樂團、伯爵白樂團及ZORN等藝人接力演出，並安排水鼓表演、魔術秀、小丑雜耍及多元舞蹈展演，讓民眾在賞燈之餘，也能享受豐富的藝文饗宴。
市公所也規畫互動活動，啟燈晚會當天民眾只要在燈區拍照打卡，於指定時間即可兌換限量馬年小提燈，共500份，讓民眾提前感受提燈迎新的喜悅。
