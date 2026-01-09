快訊

網紅鄧佳華偷拍坐牢出獄了！比讚自拍 還曬「入獄時候的我」編號0068

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

主燈不是馬！雲林斗六馬年燈會主燈曝光 竟是神話傳說生物

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
今年斗六燈會主燈跳脫傳統馬年意象，改以象徵希望與祝福的純白獨角獸為主角。圖／斗六市公所提供
今年斗六燈會主燈跳脫傳統馬年意象，改以象徵希望與祝福的純白獨角獸為主角。圖／斗六市公所提供

雲林縣斗六市2026燈會將於本月10日晚間在膨鼠森林公園點燈，今年燈會以「馳光之翼」為主題，主燈跳脫傳統年意象，以純白獨角獸為主角，透過五彩繽紛的光影裝置在夜色中展翼飛翔。燈會展期一路延續至3月31日，啟燈晚會當天將有限量馬年小提燈供民眾兌換。

斗六市公所指出，每逢春節前夕，市區太平老街及周邊街道都會高掛燈籠，營造熱鬧喜氣的年節氛圍。今年太平老街共懸掛1.8萬多盞燈籠，圓環端另設置長達70公尺的LED燈飾畫，成為市區最吸睛的迎賓門面；膨鼠森林公園的斗六燈會，則以更具規模的光影展演。

今年斗六燈會主燈跳脫傳統馬年意象，改以象徵希望與祝福的純白獨角獸為主角，搭配雲朵與彩翼，呼應「馳光之翼」主題，園區內另有多組特色燈組，融入逗趣的變種吉娃娃、斗六在地農產等元素，透過燈光、造型與場域光環境的巧妙交織，打造獨具風格的燈會景觀。

斗六市長林聖爵表示，1月10日下午6時25分將舉辦啟燈晚會，邀請小男孩樂團、伯爵白樂團及ZORN等藝人接力演出，並安排水鼓表演、魔術秀、小丑雜耍及多元舞蹈展演，讓民眾在賞燈之餘，也能享受豐富的藝文饗宴。

市公所也規畫互動活動，啟燈晚會當天民眾只要在燈區拍照打卡，於指定時間即可兌換限量馬年小提燈，共500份，讓民眾提前感受提燈迎新的喜悅。

今年斗六燈會主燈跳脫傳統馬年意象，改以象徵希望與祝福的純白獨角獸為主角。記者陳雅玲／攝影
今年斗六燈會主燈跳脫傳統馬年意象，改以象徵希望與祝福的純白獨角獸為主角。記者陳雅玲／攝影
今年斗六燈會主燈跳脫傳統馬年意象，改以象徵希望與祝福的純白獨角獸為主角。記者陳雅玲／攝影
今年斗六燈會主燈跳脫傳統馬年意象，改以象徵希望與祝福的純白獨角獸為主角。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市公所馬年小提燈曝光。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市公所馬年小提燈曝光。記者陳雅玲／攝影

燈會 斗六

延伸閱讀

2026台灣燈會在嘉義 主燈神木意象、小提燈喔熊騎搖搖木馬今亮相

雲林舉債也要辦免費午餐！藍綠縣長參選人同表支持 錢哪來則不同調

老街夜景再升級！斗六燈籠海開跑 太平老街化身幸福光廊

劉詩詩帥又美！ CELINE新春形象把馬年的念想和期許綁在許願樹上

相關新聞

嘉義火車站鐵路高架工地挖出鐵道遺構 百年記憶現身保存規畫曝

嘉市鐵路高架工程再挖出歷史痕跡，去年C612標火車站高架工地工程基礎探挖，在橋墩P266周邊發現早期鐵道設施遺構，文化局...

入冬首波寒流 台南消防局接獲內科OHCA13人！提醒注意保暖

入冬首波寒流影響，全台各地冷颼颼，據台南市消防局統計，昨日凌晨零時起至深夜23時59分止 ，台南接獲內科OHCA（到院前...

宛如羅浮宮玻璃金字塔 嘉市義昌公園地下停車場竣工啟用期曝

嘉義市區長年面臨「車多位少」停車難題，市府近年積極爭取中央前瞻建設計畫補助，推動停車與人行環境改善。經過3年多施工，前瞻...

國1雲林段上方跨越橋安全網被警剪破拍違規 縣府：未申請

國道1號246.1K上方的跨越橋是雲林大埤鄉居民的通行便橋，最近發現橋上安全鐵網，遭人剪破一個約50公分的大缺口，有人以...

嘉市府普發6000元24日開領！東西區136處發放所公告一次看

嘉市府宣布，「振興經濟、強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫」，普發6千元24日（周六）、25日（周日）發放。市府在東、西區...

中央前瞻計畫補助 台南立體停車場今年拚再添5座

為改善停車供給不足問題，台南市政府爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，打造13座立體停車場，目前6座完工啟用，今年底前可再啟用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。