南科迎曦音樂節24日晚迎曦湖登場 金曲歌王蕭煌奇壓軸

台南市政府今天宣布24日下午3點至晚上9點與國科會、南科管理局合辦「2026南科迎曦音樂節」。觀旅局公布演唱會卡司陣容，邀請全國民眾到迎曦湖畔參觀演出，迎曦湖南側也將有2024台灣燈會「龍來台灣」主燈亮相。

市府表示，演唱會卡「集結跨世代、跨曲風的重量級與人氣藝人」、有Akuba Funk樂團、DJ Swallow妖嬌、新世代搖滾樂團傻子與白痴、嘻哈饒舌代表草屯囝仔、實力派歌手李千娜、人氣樂團芒果醬，並由金曲歌王蕭煌奇以深情嗓音壓軸獻唱。

觀光旅遊局表示，活動結合迎曦湖自然環境與戶外舞台氛圍，不僅是音樂盛會，更是展現在地文化魅力與觀光資源重要平台，期盼多元音樂吸引不同年齡與族群參與，讓民眾欣賞演唱會，也能在迎曦湖畔留下專屬台南的城市記憶。

觀旅局也推薦民眾白天先到周邊景點如南科考古館、樹谷園區、樹谷生活科學館及樹谷農場與鄰近的新化老街、虎頭埤風景區、大坑休閒農場等，規畫結合音樂、文化與觀光休閒的親子輕旅行。

觀旅局表示，配合推廣城市觀光，3月1日前民眾只要在台南店家消費滿50元，即可參加2025台南購物節消費抽獎，登錄參加就有機會把百萬名車、3C家電、飯店住宿券及現金等帶回家。活動專屬網頁：https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/7671/