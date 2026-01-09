安平燈塔因整修作業15日起封閉 預計10月底前開放
航港局為辦理安平燈塔園區整修作業，自2026年1月15日起封閉園區，以維安全，並預計2026年10月底前開放，不過航港局也提醒實際開放時間將配合整修工程進度滾動調整，於開放前另行通知。
航港局說明，安平燈塔不僅具備高度歷史與文化價值，更見證台灣近代海運發展與安平港口興衰歷程。航港局為提升整體景觀與遊憩功能，彰顯其地景特色與文化意涵，故辦理「安平燈塔園區藝術與再生計畫工程」，將進行燈塔園區綠美化、步道地坪美化、新設導覽牌面、利用既有燈室作為瞭望臺及設置燈塔意象等活化工作。
航港局提醒，燈塔園區整修工程進行期間，將封閉燈塔園區，請遊客勿進入燈塔園區內，以維自身安全。修復期間造成不便，敬請見諒。
