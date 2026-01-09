入冬首波寒流 台南消防局接獲內科OHCA13人！提醒注意保暖

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
消防局提醒，天冷應避免劇烈活動，民眾應注意保暖並留意家中長者或慢性病患者身體狀況。本報資料照片
入冬首波寒流影響，全台各地冷颼颼，據台南市消防局統計，昨日凌晨零時起至深夜23時59分止，台南接獲內科OHCA（到院前心肺功能停止）人數共6女、7男，計有13人，其中4件送醫，9件未送醫，年齡分布60歲至95歲，提醒天冷應避免劇烈活動，民眾應注意保暖並留意家中長者或慢性病患者身體狀況。

消防局指出，昨天一整天接獲內科OHCA案件共13件，惟無法判定是否因天氣寒冷造成，尚須評估本身病史，以及醫療院所判讀才能進一步確認。

消防局也提醒，天冷應避免劇烈活動，民眾應注意保暖並留意家中長者或慢性病患者身體狀況；天冷心臟負擔增加，容易誘發心血管疾病，增加心臟病、中風與猝死風險，要注意血壓升高，特別是在清晨、夜晚或溫差大時。若有胸悶、胸痛、頭暈、呼吸不順、突然不穩等狀況，應立即撥打119。

保暖 台南 慢性病 寒流

入冬首波寒流影響，全台各地冷颼颼,據台南市消防局統計,昨日凌晨零時起至深夜23時59分止 ,台南接獲內科OHCA(到院前...

