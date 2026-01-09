嘉義火車站鐵路高架工地挖出鐵道遺構 百年記憶現身保存規畫曝

嘉市鐵路高架工程再挖出歷史痕跡，去年C612標火車站高架工地工程基礎探挖，在橋墩P266周邊發現早期鐵道設施遺構，文化局邀文資委員、考古與工程單位開會研議保存，昨天會勘後經討論，工程單位將在古蹟轉車台旁規畫景觀空間，預留可容納遺構展示範圍，透過設計結合轉車台，呈現嘉義鐵道發展脈絡。

日前考古團隊提出遺構清理報告。經文資委員與相關單位討論後決議，先對遺構完整測繪、衛星定位及3D掃描，詳實保存空間與歷史資訊，隨後將遺構移置，與鐵高工程出土其他鐵道遺構一併暫存。文資委員指出，P265至P266基礎範圍內遺構，構造型式與日治時期鐵路設施高度相關，具有見證鐵道發展重要歷史價值。在採取暫時移置前，必須完整記錄妥善保護，透過3D掃描、測繪及套圖分析，確保遺構歷史資訊與空間關係不被破壞，並以未來回置展示為共同目標。

文化局強調，市府推動重大公共工程，兼顧工程安全、公共利益與文化資產保存。後續將依專家審議意見，要求相關單位就工程規畫、遺構保存方式及未來展示與教育可能性，整體評估，延續嘉義鐵道歷史紋理。

鐵路高架原訂去年底完工，隨施工推進陸續發現先人遺骸、日治時期第一代轉車台，以及近期出土舊車站遺構，加上水上車輛基地用地取得不順與物料上漲等因素，完工時程延至2029年底。文資委員評估，新出土舊車站建築遺構價值不若第一代轉車台，因此採取「移地保存」模式。