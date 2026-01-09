快訊

宛如羅浮宮玻璃金字塔 嘉市義昌公園地下停車場竣工啟用期曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市義昌公園地下停車場竣工，宛如羅浮宮玻璃金字塔。記者魯永明／攝影
嘉市義昌公園地下停車場竣工，宛如羅浮宮玻璃金字塔。記者魯永明／攝影

嘉義市區長年面臨「車多位少」停車難題，市府近年積極爭取中央前瞻建設計畫補助，推動停車與人行環境改善。經過3年多施工，前瞻一期義昌公園地下停車場上月底完工，市府完成委外經營管理招標，預計農曆年前啟用，為民族路商圈與嘉北地區紓解停車困境。

義昌公園停車場工程總經費逾2億6千萬元，中央補助1億1千萬元，設計以「自然採光、智慧管理」為特色，外觀採用玻璃帷幕結構，讓陽光能直射地下兩層，宛如巴黎羅浮宮的玻璃金字塔，成為新地標級建築，將提供147格汽車位與70格機車位，並導入智慧停車管理系統，包括車牌辨識、車位偵測、電子票券及多卡通支付功能，還有停車導引與智慧巡檢等設備，大幅提升停車便利性與安全性。

市府交通處表示，義昌公園新停車場啟用後，將有效改善假日及連續假期民族路商圈與嘉北地區「一位難求」的現象，有助於紓解跨年與春節期間的交通壓力。另座嘉北國小地下停車場，因台電遷移電箱作業拖延誤，延到過年後完工，當地長期因師生上下學及商圈車流造成嚴重壅塞，市府2019年12月獲公路總局補助後二度追加預算，總經費從2. 99億元提高至3.51億元。2022年6月15日開工，採雙層地下停車設計，完工後可提供218席汽車停車位，同樣將委外經營並導入智慧管理機制。

前瞻計畫不僅是中央與地方攜手推動的基礎建設，更是「永續城市交通藍圖」的重要一步。義昌公園與嘉北國小2座地下停車場，象徵嘉義市在交通便利與城市美學上雙雙升級，朝「宜居、宜行」城市願景再邁進一大步。

嘉市義昌公園地下停車場竣工。記者魯永明／攝影
嘉市義昌公園地下停車場竣工。記者魯永明／攝影

