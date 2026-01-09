可供超過600個就業機會 嘉義華泰名品城招商開跑

嘉義縣高鐵特定區將發展消費性產業，華泰大飯店集團斥資50億元，打造「華泰名品城」大型購物中心，結合零售、餐飲及休閒娛樂，第1期預計2028年第4季開幕、2032年完成整體開發。縣長翁章梁昨參加動土典禮說，希望帶動更多廠商進駐。

華泰名品城嘉義店距離高鐵站約200公尺，基地面積近10萬平方公尺，延續桃園店露天概念，規畫以騎樓串接、地上2至3層樓，第1期開發量約3.3萬平方公尺，招商計畫今年啟動，提供超過600個就業機會，另也與在地紙風車劇團合作，設置文化展演劇場空間。

華泰大飯店集團執行長陳炯福說，華泰名品城在桃園經營成功後，從南到北繼續尋找新據點，發現嘉義很有發展潛力，每年有300萬名遊客造訪，希望華泰名品城設立後，串聯嘉義縣市觀光景點，增加旅客在嘉義停留時間，未來若有更多土地，願意投入更多開發。

翁章梁說，嘉縣是農業、工業重要生產基地，現在發展科技及航太產業，但還缺乏消費性產業，華泰名品城率先插旗，園區完成將有260家店，高鐵特定區周邊還有很多商業用地，望帶動更多廠商進駐，促進經濟。