150元「漫遊券」逛台南2古蹟 市民質疑：分開買還便宜10元？

台南市政府推出新版「台南古蹟漫遊券」明天開賣，150元即可任選經典古蹟安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋、億載金城「4選2」入場，但市民發現，單一古蹟入園全票70元，2個景點直接買票還便宜10元，質疑「算數是體育老師教的嗎？」

南市文化局回應，古蹟漫遊券是以串聯景點、拉抬整體旅遊效益為核心概念，民眾用150元可從4個經典古蹟選2個入場，並可享有6大熱門景點入場優惠，整體折扣金額合計約200元，且透過套票達到景點彼此導流、互相宣傳的效果。

據了解，台南古蹟漫遊券推行多年，每年票券主題不同，以往票價曾定價150元，不過1券可暢遊府城4大古蹟，而前年響應台南400推出古蹟漫遊券，票價小幅漲價為210元，但依舊可暢遊4處府城古蹟，今年票價雖回歸150元，卻僅能玩2景點，恐影響售票情況。

不少市民還發現，古蹟景點入園全票1張70元，分別買2張共140元，使用150元套票僅能4選2，比原價還貴10元，讓市民質疑「算數是體育老師教的嗎？」「套票好像沒有比較優惠啊！」

文化局指出，套票除4大古蹟選2處入場外，憑券在今年8月底前，前往國立台灣歷史博物館、四草綠色隧道、台南孔子廟、安平定情碼頭德陽艦園區、安平航海城、十鼓文創園區共6處景點，可享全票5至95折不等優惠。新版台南古蹟漫遊券以線性手法勾勒古蹟輪廓，將經典古蹟意象內斂融入文字設計，而套票不僅節省購票與排隊時間，更兼顧彈性使用，僅在聯合發行的4處古蹟景點售票口獨家開賣，漫遊券無使用期限。