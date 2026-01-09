中央前瞻計畫補助 台南立體停車場今年拚再添5座

為改善停車供給不足問題，台南市政府爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，打造13座立體停車場，目前6座完工啟用，今年底前可再啟用5座；另在南科帶動下，佳里區也爭取於進學路興建立體停車場，相關計畫已送交通部審查，盼紓解地方長期「一位難求」的停車壓力。

交通局表示，北區小東社會住宅地下停車場完工辦理驗收中，地下3層，共339格汽車位、518格機車位，鄰近台南火車站與市立圖書館，預計上半年啟用；永康區成功里多目標立體停車場，規畫地上7層、地下1層，199格汽車位及66格機車位，預計5月啟用。

中西區赤崁園區成功國小地下停車場第2期，規畫206格汽車位、80格機車位，預計9月啟用；善化區LM陽光電城多目標立體停車場規畫304格汽車位與163格機車位，預計10月啟用；東區林森多目標立體停車場規畫545格汽車位與857格機車位，預計12月啟用。

此外，新營區停五立體多目標停車場進度23.35%，規畫220格汽車位與50格機車位，估明年6月啟用；安南區九份子國中小學地下停車場規畫361格汽車位，估後年8月啟用。

永康西灣、佳里進學、東區停28、東區文社1共4案停車場工程，去年向中央爭取補助，前3案已委託專案管理進行規畫，東區文社1今年徵選專案管理公司。