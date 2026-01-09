聽新聞
長期占用、搶位爆糾紛！台南佳里3處停車場 擬年後納入收費

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南佳里區進學路停車場預計春節後納入收費管理。圖／南市交通局提供
台南佳里區進學路停車場預計春節後納入收費管理。圖／南市交通局提供

台南市佳里區受南科發展帶動，人流與車流大幅增加，但停車位嚴重不足，長期出現占用現象，甚至引發民眾爭吵，市府表示，先將鬧區3處停車場納入收費管理，預計春節後開始收費；另民眾反映區公所路邊停車格遭長期占用情形嚴重，也評估納入收費。

交通局表示，率先納入的3處停車場包括進學路57格、文化路11格、安西路14格，公所將比照新化區模式聘用收費員，交通局協助投放開單設備，且依自治條例規定，路外停車場停放不得超過3天，將加強巡查，對長期占用者貼單提醒，以避免車位被無限期占用。因為還需要教育訓練、建置在地連線設備等前置作業，預估春節後上線。

市議員蘇蔡秋金等人多次在議會提出佳里區停車一位難求，但未收費的公有停車場卻遭到長期占用，尤其設置太陽光電板後，民眾占用車位情況加劇，甚至還會以機車占位，引發糾紛，要求市府正視。

佳里區長林耿漢指出，將聘用兩名收費員，收費時間訂於上午8時至下午6時，3處停車場位於佳里國小旁及黃昏市場附近，停車需求高，但長期遭民眾占用，還常為搶車格引發爭吵，地方里長皆支持使用者付費。

林耿漢也說，由於佳里都市計畫內少有公有停車場用地，像區公所對面路邊停車格也長期被占用，交通局已開始監控觀察車流，若確實長期被占用，將評估納入路邊收費，多數民意也認同從現有路邊畫設停車格開始收費，確保洽公民眾能使用停車資源。

交通局指出，光復市場停車場目前由市場處委外收費，光復路一帶仍有閒置土地，將由民政局補助公所開闢為停車場，會加速完成，緩解佳里市區停車壓力。

