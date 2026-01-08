北港德義堂龍鳳獅分靈海外 宋太祖大神偶開光空運泰國

無形文化資產龍鳳獅陣保存者吳登興7年前赴泰國傳授龍鳳獅技藝，深受當地華裔肯定並成立德義堂龍鳳獅隊，吳登興更以對方所送的「先生禮」，打造一尊德義堂祖師「宋太祖趙匡胤」大神偶，今天由北港朝天宮住持法師開光啟靈後，將跨洋分靈至泰國，作為當地廟會出巡之用，將台灣陣頭文化宏揚海外。

這項跨國文化傳承緣起於2018年10月，泰國北欖坡（那空沙旺）地方團體跨海邀請台灣龍鳳獅教練吳登興前往泰國傳授龍鳳獅陣技藝。吳登興返台後，盡管歷經疫情衝擊仍前後三度前往泰國傳藝，協助泰國福建德義堂龍鳳獅團成軍，異國扎根發展。

為進一步發展傳統龍鳳獅，泰國福建德義堂龍鳳獅團決議分靈祖師爺赴泰奉祀，永鎮地方、護佑團務。吳登興為將德義堂精神宏揚海外，以多年指導泰方練獅的「先生禮」，請師匠打造一座祖師爺大神偶，並於今天迎至北港朝天宮由住持會茂法師舉行隆重的開光啟靈儀式後，將以空運赴泰國安座。

祖師爺將奉祀在泰國北欖坡本頭公廟，吳登興指出，北欖坡素有「龍的城市」之稱，也是泰國重要華人移民城市，以潮州人居多，至今保有濃厚的華人信仰與民俗，並發展出傳統「五署」獅陣文化，包括客家獅、廣東獅、北京獅、海南獅與龍鳳獅，為當地過年及重大節慶的重要表演隊伍。