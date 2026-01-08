快訊

台南前瞻補助13座立體停車場完工6座 今年再拚5座啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南文化中心立體停車場紓解文化中心一帶停車需求。圖／台南市政府提供
為改善停車供給不足問題，台南市爭取中央前瞻基礎建設計畫補助13座立體停車場，已有6座完工啟用，今年底前可再啟用5座；另在南科帶動下，佳里區也爭取於進學路興建立體停車場，相關計畫已送交通部審查，盼紓解地方長期「一位難求」的停車壓力。

交通局表示，北區小東社會住宅地下停車場已完工，辦理驗收中，地下3層共339格汽車位及518格機車位，鄰近台南火車站與市立圖書館，預計今年上半年啟用；永康區成功里多目標立體停車場，規畫地上7層、地下一層，提供199格汽車位及66格機車位，預計2月完工、5月啟用。

中西區赤崁園區成功國小地下停車場第二期，規畫206格汽車位與80格機車位，預計今年6月底完工、9月啟用；東區林森多目標立體停車場規畫545格汽車位與857格機車位，預計今年7月完工、12月啟用；善化區LM陽光電城多目標立體停車場，規畫304格汽車位與163格機車位，預計今年10月啟用。

新營區停五立體多目標停車場進度23.35%，規畫220格汽車位與50格機車位，預計年底完工，明年6月啟用；安南區九份子國中小學地下停車場，規畫361格汽車位，預計2028年8月啟用。

台南市已啟用6座立體停車場，分別為西門健康立體停車場、水萍塭地下停車場、正生公園地下停車場、青年路立體停車場、文化中心立體停車場及北區成德里立體停車場，13座停車場全數完工後，可提供3842格汽車位與2138格機車位，並全面導入智慧停車系統，民眾可透過手機APP即時查詢剩餘車位，提升停車效率與交通秩序。

交通局新增提報佳里區進學、永康區西灣、東區東停28及東區文社1等4案，總工程經費45.31億元，爭取中央補助19.58億元。交通局表示，進學路立體停車場專案管理委託案已發包，後續就會啟動興建，期有效補足佳里市區停車需求。

台南市東區青年路立體停車場啟用後紓解市區停車需求。圖／本報資料照片
停車場 車位 台南 前瞻基礎建設 社會住宅 交通部 南科

