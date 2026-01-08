停車位遭占用亂象 南市佳里3處公有停車場擬農曆年後收費

台南市佳里區受南科發展帶動，人流與車流大幅增加，但停車位嚴重不足，長期出現占用現象，甚至引發民眾爭吵。交通局表示，已與地方完成會勘，先從市區三處停車場納入收費管理，預計2026年農曆年後正式收費，以改善占用情況。另民眾反映公所路邊停車格遭長期占用嚴重，洽公民眾反而無處可停車，未來也考慮評估納入收費。

市議員蘇蔡秋金等人多次在議會提出佳里區停車一位難求，但未收費的公有停車場卻遭到長期占用，尤其設置太陽光電板後，民眾占用車位情況加劇，甚至還會以機車占位，引發糾紛，要求市府正視。

交通局與地方評估後，決定啟動收費制度，率先納入的三處停車場，包括進學路57格、文化路11格、安西路14格。新納入的三處停車場，公所將比照新化區模式聘用收費員，交通局協助投放開單設備。

交通局說，依自治條例規定，戶外停車場停放不得超過3天，未來將加強巡查，對長期占用者貼單提醒，以避免車位被無限期佔用。因為還需要教育訓練、建置在地連線設備等前置作業，預估農曆年後上線。

佳里區長林耿漢指出，目前待市府最後核定，將聘用兩名收費員，收費時間訂於上午8點至下午6點，3處停車場位於佳里國小旁及黃昏市場附近，停車需求高，但長期遭民眾占用，還常為搶車格引發爭吵，地方里長皆支持「使用者付費」。

林耿漢說，由於佳里都市計畫內少有公有停車場用地，像區公所對面路邊停車格也長期被占用，交通局已開始監控觀察車流，若確實長期被占用，將評估納入路邊收費，地方多數民意也認同從現有路邊劃設停車格位的開始收費，確保洽公民眾能使用停車資源。