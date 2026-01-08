歷史建築舊嘉市公所修復完工倒數 啟動招商活化文化觀光場域
歷史建築「舊嘉義市公所」歷經近3年修復工程，工程即將完工。為加速活化再利用，市府啟動ROT委外招商，今起在財政部促進民間參與公共建設（促參）司網站公告招商，截止期限3月25日；22日下午2時在鈺通大飯店辦招商說明會。
市府財稅局指出，舊市公所1954年落成，1樓作市公所使用，2樓市民代表會，是嘉義恢復省轄市後重要行政與民意機關。走過6、70年代曾是聯合服務中心、兵役科辦公室，保留前台灣省主席俞鴻鈞題字，訴說城市歷史更迭。
舊市公所坐落垂楊路商圈旁，地處市區精華核心，過去曾是行政中心，見證城市行政沿革，承載市民共同記憶，是嘉市唯一完整保存市政歷史建築。盼透過民間力量注入新活力，讓老建築轉型兼具文化、觀光與休憩機能重要場域，歡迎廠商踴躍參與。社會對文資保存再利用重視，舊市公所規畫設計到修復施工受關注。藉委外招商，引進具創意與經營實力民間團隊，活絡周邊商機，帶動城市發展。
財稅局說，舊市公所ROT案採民間投資裝修、營運及維護管理，期滿後資產歸還政府。招商公告申請期限至年3月25日下午5時，營運含裝修年期共8年；經營績效評定良好以上，契約屆滿前申請優先定約，最長延長4年。
舊市公所3層樓建築，委外範圍涵蓋1、2樓歷史建築空間及附屬舊市公所停車場，3樓規畫新創設計中心，不納入ROT範圍。整體基地面積約3429平方公尺，停車場2756平方公尺，東側臨民生北路廣場綠地1357平方公尺，由得標廠商協助維護。
依使用規畫，1樓使用類別為B-3，可作為餐飲、店鋪等商業用途；2樓層屬D-2類型，以展示、集會為主，未來可發展小型展演、主題特展等多元文化活動，為老市政地標注入嶄新生命。招商公告與文件資訊，可至財政部促進民間參與公共建設網站查詢。
