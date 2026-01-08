集團結婚新人有福了 嘉義市府送這物「好孕祈福」
為祝福參加嘉義市市民集團結婚的新人婚姻美滿、家庭幸福，嘉義市政府7日上午10時於嘉義城隍廟註生娘娘神駕前舉行「金鏟子好孕祈福」儀式，祈求註生娘娘加持，祝福新人好孕到來，迎接幸福新生命。
嘉義市府表示，民間習俗中，鏟子象徵「產子」，被視為助孕吉祥物。嘉義市政府自民國104年起因應市民期待，特別與嘉義城隍廟合作，精心設計象徵祝福的金鏟子，贈送給參加市民集團結婚的新人，傳遞市府對新婚家庭的關懷與祝福，深獲市民肯定。今年市政府延續這項美意，特別於集團結婚前舉辦祈福儀式，讓金鏟子經由註生娘娘加持後，為新人送上滿滿祝福。
本次「金鏟子好孕祈福」儀式，由民政處處長林家緯代表市長出席，並與嘉義城隍廟楊嘉南董事長及董監事等人共同參與。儀式中，金鏟子事先安奉於註生娘娘殿前，並準備鮮花、水果、緣粉（象徵緣份深厚）、春仔花（象徵吉祥），以及紅棗、花生、桂圓、瓜子等寓意「早生貴子」的供品，透過上香祈福與過香爐儀式，圓滿完成祈福流程。
嘉義市政府民政處表示，經神明加持賜福的金鏟子，將於1月31日市民集團結婚典禮當天，與紅棗、花生、桂圓、瓜子等好孕禮一併贈送給新人。新人可於良辰吉時將金鏟子置於床底下或擺放於房間中，象徵對新生命的美好期盼；紅棗、桂圓等亦可煮成「早生貴子茶」，增添祝福寓意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言