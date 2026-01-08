嘉大師生布袋漁村攜手創作 壓克力色彩妝點亮好美社區

嘉義大學視覺藝術學系師生走進布袋鎮，即日起至2月28日在好美社區嘉好生態園舉辦「藝術馬戲團」展覽。嘉大表示，視藝系副教授楊上峰攜手一年級同學共同參與，將布袋好美里的海洋與養殖特色融入創作，並加入大量壓克力色彩，為社區打造全新的藝術視覺饗宴。

楊上峰帶領學生走訪好美社區，深入體驗廟宇文化與在地美食。學生將田野調查的感受轉化為創作語彙，作品有糖果屋、自由、規矩、轉·無盡、好美鯉、自由之翼、大魟戰艦、一層之後、傑利魚、深海大魷魚、層浪疊翠、向陽之境、潮汐之星及相遇等14件。創作過程從小型模型延伸至大型立體裝置，展現學生對於立體構成的理解。