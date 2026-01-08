快訊

如置身國外 六甲落羽松紅蕎麥與波斯菊嫣紅花海美爆

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南六甲林鳳營落羽松紅蕎麥與波斯菊嫣紅花海正綻放，美景不輸國外。記者謝進盛／翻攝
低溫效應，台南六甲林鳳營落羽松紅蕎麥與波斯菊嫣紅花海正綻放，共有4公頃，遊客讚嘆美景不輸國外，六甲公所邀請各地遊客來六甲賞花，徜徉眼前難得景致。

近日氣溫降至10度許，六甲落羽松林逐漸變色，有綠黃紅三種層次繽紛。六甲公所吉祥物小鹿哥，小鹿妹與火鶴妹已提前在落羽松園區。

六甲區長陳啓榮說，今年六甲區公所種植花海總共4公頃，有紅蕎麥，波斯菊與太陽麻。日前第一波紅蕎麥已盛開，桃紅色的嬌美花朵相當討喜，其花語與「想一生守護的對象」有關，象徵著細小平凡卻又堅韌、樸實的愛戀，在冬日盛開，唯美花海更顯優雅浪漫。

另外，菁埔埤旁農田第二波斯菊目前也綻放，整片紅色花海與翠綠落羽松形成強烈對比相當協調與搭配，再加上湛藍天空與雪白雲朵，形成一張張美麗的明信片風景。

公所說，2026六甲落羽松季預計本月底開幕，目前林鳳社區小農已在現場服務，並提供六甲美食地圖供遊客索取，歡迎遊客提早來賞美景。

台南六甲林鳳營落羽松紅蕎麥與波斯菊嫣紅花海正綻放，美景不輸國外。記者謝進盛／翻攝
落羽松

