聽新聞
0:00 / 0:00
如置身國外 六甲落羽松紅蕎麥與波斯菊嫣紅花海美爆
低溫效應，台南六甲林鳳營落羽松紅蕎麥與波斯菊嫣紅花海正綻放，共有4公頃，遊客讚嘆美景不輸國外，六甲公所邀請各地遊客來六甲賞花，徜徉眼前難得景致。
近日氣溫降至10度許，六甲落羽松林逐漸變色，有綠黃紅三種層次繽紛。六甲公所吉祥物小鹿哥，小鹿妹與火鶴妹已提前在落羽松園區。
六甲區長陳啓榮說，今年六甲區公所種植花海總共4公頃，有紅蕎麥，波斯菊與太陽麻。日前第一波紅蕎麥已盛開，桃紅色的嬌美花朵相當討喜，其花語與「想一生守護的對象」有關，象徵著細小平凡卻又堅韌、樸實的愛戀，在冬日盛開，唯美花海更顯優雅浪漫。
另外，菁埔埤旁農田第二波斯菊目前也綻放，整片紅色花海與翠綠落羽松形成強烈對比相當協調與搭配，再加上湛藍天空與雪白雲朵，形成一張張美麗的明信片風景。
公所說，2026六甲落羽松季預計本月底開幕，目前林鳳社區小農已在現場服務，並提供六甲美食地圖供遊客索取，歡迎遊客提早來賞美景。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言