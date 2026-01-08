嘉義高鐵Outlet旁擬設光電場 地方怒：黃金十年像笑話

嘉義高鐵特定區Outlet今天動土，帶動地方經濟發展，卻有民眾在太保市集會所陳情，指高鐵嘉義站旁擬開發大型光電場，痛批「把西裝布剪成內褲」讓土地失去價值，太保市長鄭淑分拿出厚厚一疊陳情書，近千人連署反對。台糖公司表示，將持續溝通，若無共識會終止契約。

鄭淑分說，台糖公司在高鐵特定區旁土地設停車場，土地面積3千多坪，是商業精華區，走出高鐵站就到了，步行10分鐘還能走到華泰名品城Outlet，台糖公司要與光電業者合作，限制土地用途及發展，市民表達反對意見，已有近千人連署，向縣府爭取停止設置。

嘉義縣長參選人、議員黃榮利說，縣長翁章梁稱嘉義縣發展黃金10年，高鐵站旁土地卻要與光電業者綁約20年，以停車場形式架設光電屋頂，而不是蓋商業大樓或百貨公司，讓有價值的土地變成廢地，呼籲縣府勿通過，不要讓嘉義縣發展延後10年。

新埤里長徐錦昌說，還有其他鄉鎮更適合蓋光電，盼有更多商業進駐，不要讓黃金10年像個笑話，用光電束縛地方發展。代表蔡聰敏痛批，太保市正要發展，在精華地段開發光電，「把西裝布剪成內褲」讓土地失去價值，若台糖執意設置，將帶隊抗爭到底。