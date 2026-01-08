快訊

南科外溢發酵 台南麻豆新生南路東延預估後年動工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南科外溢發酵，台南麻豆新生南路東延預估後年動工。記者謝進盛／攝影
南科外溢發酵；台南麻豆新生南路東延開闢獲重大進展，將在後年施工，全長約2.4公里，工程估計2年，通車後除紓解麻豆市區車流，鄰近官田、下營區可大幅縮短往南科時間。

為改善麻豆鬧區交通及紓解通往南科日益龐大車流，市議員陳秋宏、立委郭國文多次爭取麻豆新生南路東延開闢；郭國文今邀中央地方行政機關，考察麻豆新生南路東延計畫辦理情形、南科生活圈社宅建置及首府大學退場後建設規畫，內政部國土署長吳欣修、台南市副市長葉澤山、市議員陳秋宏等人與會。

一行人到麻豆新生南路東延開闢的新生南路、民權路口，也是道路東延起點，將沿著麻豆支線旁開闢，終點在總爺藝文中心東側的南61線路口，路寬20公尺，全長2416.8公尺。

市府工務局副局長王建雄簡報時說，麻豆新生南路東延，包含都市計畫及非都市計畫區，推估工程費2.5億元，用地徵收約2.6億元，預計今年底完成都市計畫個案變更。

外界關注經費來源，葉澤山說，用地徵收經費已獲市長黃偉哲支持籌措編列，吳欣修也說，會列入國土署117年度經費內，預計當年度可施工。

外界關心工期，市府推估約2年左右，擬分都市計畫內、外兩階段施工，也可能分階段通車，屆時再滾動式考量。

郭國文說，新生南路東延開闢，主要是拜南科外溢效應，完成後，對改善麻豆、下營、官田交通相當重要，搭配施工中的麻善大橋南側的溪埔中路及確定開闢的南40線曾文溪跨溪大橋，未來溪北麻豆、官田、下營往南科將更便捷。

「麻豆新生南路東延開闢對麻豆很重要。」陳秋宏指出，除可完成麻豆外環道最後一塊拼圖，且現有麻豆鬧區幹道興中、中山路，路寬僅15公尺，上下班車流龐大，新生南路東延未來通車後，可將車流引導至外環分流，且鄰近官田、下營，地方交通長期壅塞問題可望紓解。

南科外溢發酵，台南麻豆新生南路東延預估後年動工。記者謝進盛／攝影
台南麻豆新生南路東延預估後年動工，紅色為路線圖。記者謝進盛／攝影
台南市議員陳秋宏（左起）向立委郭國文、國土署長吳欣修、南市副市長葉澤山說明新生南路東延對地方交通改善重要性。記者謝進盛／攝影
立委郭國文（右）說，台南麻豆新生南路東延開闢後，麻豆、官田、下營往南科將更便捷。記者謝進盛／攝影
南科 都市計畫 國土署

