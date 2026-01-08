快訊

「心快碎光了」 辛柏毅家屬急急問宮廟資訊：只想再見你一面

MLB／被海盜DFA的鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單中

冷空氣持續南侵！今晚到明晨再探低溫 下周後半有熱帶擾動發展

鈴木愛理貼臉「菜奇鴨」破5.4萬讚 台南夜市魅力人氣飆

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
日本全能天后鈴木愛理手上展示台南吉祥物「菜奇鴨」。圖／台南市政府提供
日本全能天后鈴木愛理手上展示台南吉祥物「菜奇鴨」。圖／台南市政府提供

日本全能天后鈴木愛理昨天在個人Instagram分享造訪台南的點點滴滴，不僅記錄在地風景與美食，上傳與「菜奇鴨」貼臉合影的可愛照片，貼文後幾小時內，即吸引超過5萬4千人按讚，粉絲紛紛留言直呼「太可愛了」、「可以當台南日本觀光大使」，讓「菜奇鴨」人氣再度飆升。

鈴木愛理在「台南好young」跨年晚會演出備受好評，還前往台南天壇擲筊，了解廟宇文化、典故，利用時間走訪台南，將台南的有趣的、美好的、新奇的，全都記錄下來，並透過社群網路平台，公開給全世界知道，鈴木愛理在媒體見面會上看到呆萌、可愛的「菜奇鴨」就發出「卡哇依」讚嘆聲。

「菜奇鴨」是2021年台南市場吉祥物選拔賽的冠軍，象徵著傳統市場的熱鬧與多元文化。牠穿著市場圍裙、提著菜籃，頭戴斗笠，設計理念源自台南市場的豐富歷史，並融入了當地的特色元素，意外在社交平台threads爆紅，鈴木愛理也成為菜奇鴨的粉絲，用實際行動與菜奇鴨一起宣傳、推廣台南的美好。

市長黃偉哲表示，除了台南美食、農特產之外，在媒體見面會上準備「菜奇鴨」送給鈴木愛理；因為鈴木愛理曾表示，很想逛逛台南的夜市，「一直聽聞台南夜市有很多有趣，好玩的東西，很想去看看…」，「希望可以有機會，時間，親自探訪充滿特色的台南夜市」。

對於鈴木愛理以行動在社群平台分享台南之美，黃偉哲表達感謝可成功吸引國際目光，仿佛是另類的「菜奇鴨代言人」，讓更多海外粉絲看見台南的城市魅力，「夜市不僅是台南的縮影與象徵，更是美食、人情味、歡笑氛圍的代表」，而不論來自日本、韓國或是其他國家的朋友，每每來到台南遊玩拜訪時，一定會安排夜市行程，體驗台南道地且豐沛的夜市庶民文化。

台南市長黃偉哲（中）與夜市吉祥物「夜奇鴨」（右）及市場吉祥物「菜奇鴨」（左）強強聯手推廣台南的夜市。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）與夜市吉祥物「夜奇鴨」（右）及市場吉祥物「菜奇鴨」（左）強強聯手推廣台南的夜市。圖／台南市政府提供

台南 鈴木 夜市

延伸閱讀

日本自民黨盼擴大執政聯盟 國民民主黨內部態度不一

台灣共產黨升五星旗 黃偉哲強硬拆除：國家的尊嚴不容踐踏

台南跨年八三夭天團衝收視冠軍 黃偉哲即興開唱竟奪亞軍

疫情失業男靠iPad逆轉人生！閉關18個月畫出震撼影壇「一人動畫」奇蹟

相關新聞

鈴木愛理貼臉「菜奇鴨」破5.4萬讚 台南夜市魅力人氣飆

日本全能天后鈴木愛理昨天在個人Instagram分享造訪台南的點點滴滴，不僅記錄在地風景與美食，上傳與「菜奇鴨」貼臉合影...

嘉縣百大嘉選榜衝破45萬票 投票抽大獎iPhone17Pro

為了迎接即將登場的「2026台灣燈會在嘉義」，嘉義縣政府舉辦「光躍嘉義．百大嘉選榜」票選活動。目前活動已進入最後衝刺階段...

首度祭新生兒周歲禮金、學生競賽獎金 雲林水林鄉推7大社福救人口

雲林縣水林鄉是全縣第二老鄉鎮，為解決人口老化、外流困境，鄉公所今年獲代表會支持，祭出7大社福政策，包括新生兒周歲禮金6千...

最有愛年菜在台南！勞工局攜手7家庇護工場邀鄉親開運

台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，市長黃偉哲說，全台最有愛年菜就在台南，選購還有機會參...

近1年第4起！台南城西掩埋場又傳火警 地方火大

台南安南區城西掩埋場3天前再傳火警，二期掩埋場燃燒約400平方公尺，初步研判與天氣因素有關，但已是近1年來第4度起火，尤...

嘉市城市博覽會落幕 永續願景館拆解轉生「拆而不散」用途曝

「320+1嘉義市城市博覽會」圓滿閉幕，16天展期累計吸引超過250萬人次，成功讓「木都」站上國際舞台。最受矚目期間限定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。