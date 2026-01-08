鈴木愛理貼臉「菜奇鴨」破5.4萬讚 台南夜市魅力人氣飆

日本全能天后鈴木愛理昨天在個人Instagram分享造訪台南的點點滴滴，不僅記錄在地風景與美食，上傳與「菜奇鴨」貼臉合影的可愛照片，貼文後幾小時內，即吸引超過5萬4千人按讚，粉絲紛紛留言直呼「太可愛了」、「可以當台南日本觀光大使」，讓「菜奇鴨」人氣再度飆升。

鈴木愛理在「台南好young」跨年晚會演出備受好評，還前往台南天壇擲筊，了解廟宇文化、典故，利用時間走訪台南，將台南的有趣的、美好的、新奇的，全都記錄下來，並透過社群網路平台，公開給全世界知道，鈴木愛理在媒體見面會上看到呆萌、可愛的「菜奇鴨」就發出「卡哇依」讚嘆聲。

「菜奇鴨」是2021年台南市場吉祥物選拔賽的冠軍，象徵著傳統市場的熱鬧與多元文化。牠穿著市場圍裙、提著菜籃，頭戴斗笠，設計理念源自台南市場的豐富歷史，並融入了當地的特色元素，意外在社交平台threads爆紅，鈴木愛理也成為菜奇鴨的粉絲，用實際行動與菜奇鴨一起宣傳、推廣台南的美好。

市長黃偉哲表示，除了台南美食、農特產之外，在媒體見面會上準備「菜奇鴨」送給鈴木愛理；因為鈴木愛理曾表示，很想逛逛台南的夜市，「一直聽聞台南夜市有很多有趣，好玩的東西，很想去看看…」，「希望可以有機會，時間，親自探訪充滿特色的台南夜市」。