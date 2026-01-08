嘉市城市博覽會落幕 永續願景館拆解轉生「拆而不散」用途曝

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「320+1嘉市城市博覽會」閉幕，期間限定建築，荷蘭國際知名建築與都市設計事務所MVRDV規劃的全木構展館「WoodenWonders嘉市博願景館」，將拆解重組，轉化為校園學習與公共空間，讓城市博覽會的精神持續延伸。記者魯永明／攝影
「320+1嘉市城市博覽會」閉幕，期間限定建築，荷蘭國際知名建築與都市設計事務所MVRDV規劃的全木構展館「WoodenWonders嘉市博願景館」，將拆解重組，轉化為校園學習與公共空間，讓城市博覽會的精神持續延伸。記者魯永明／攝影

「320+1嘉義市城市博覽會」圓滿閉幕，16天展期累計吸引超過250萬人次，成功讓「木都」站上國際舞台。最受矚目期間限定建築，荷蘭國際知名建築與都市設計事務所MVRDV規劃的全木構展館「WoodenWonders嘉市博願景館」，將拆解重組，轉化為校園學習與公共空間，讓城市博覽會的精神持續延伸。

文化局長謝育哲指出，願景館設計之初即以「木都的永續願景」為核心概念，強調木構建築不只是短期展覽載體，而是可被活化、再利用的永續實踐。整座展館可拆解為8個獨立木構模組，未來將與嘉市多所學校合作移置設置，轉化為木都文化教學、創意課程、遊憩與想像力培養的學習場域，讓木構建築在展後「不落幕」。

市府攜手MVRDV打造「Wooden Wonders嘉市博願景館」，成為城市博覽會重量級國際合作象徵。去年底開幕，荷蘭在台辦事處代表BasPulles親臨現場，為市博揭開國際交流序幕。市長黃敏惠表示，市府團隊曾赴荷蘭拜訪MVRDV，期待以全球視野回應嘉義「木都」歷史。

嘉義現存逾6千棟木構建築，市府推動「舊屋力」、「老屋卸妝」、「嘉有木屋」等計畫，讓老屋以咖啡館、藝文場域、創業基地等形式重新融入市民生活，逐步形塑獨有的「人文森林」城市樣貌。Wooden Wonders不只是展館，而是串連嘉義過去、現在與未來的公共平台。

願景館由MVRDV創始合夥人Jacob van Rijs率隊設計，研究嘉義現存木屋型態，從街角斜切量體、屋頂線條等元素中萃取共通語彙，融合嘉義文學館、台灣花磚博物館、芝野醫院等木構建築風格，將百年木文化濃縮於一座展館。全木構工法搭配自然光影、木材紋理與開放式動線，形塑溫暖親和的「城市客廳」。

同步展出的「嘉義森聲生」展覽，以「森、聲、生」三大主題串聯五大展區，從森林漫遊、匠人百業到木構未來，結合AR與裝置藝術，呈現橫跨13國的木構案例，展現嘉義以木文化對話世界、擁抱永續的城市企圖。隨著市博閉幕，願景館「拆而不散」，以全新形式走入校園，續寫嘉義木都下一章。

