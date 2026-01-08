聽新聞
嘉市府北棟大樓動工前交通黑暗效應提前浮現 名醫診所過年後搬遷
嘉市政府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，今年開工，2030年竣工，施工期大量工程車輛進出，勢必衝擊周邊交通，地方擔心「交通黑暗期」，周邊商家與醫療院所評估因應之道，效應提前發酵。位在市府斜對面的知名神經內科醫師宋思權診所，將在4月底搬遷新診所，後火車站中興路新址嘉興采邑大樓。
宋思權是2018年「台灣醫療奉獻獎」得主，診所長年深耕當地，累積大量忠實患者。他坦言，若非北棟大樓新建帶來長期交通衝擊，加上多年來租金上漲、停車問題難解，人生不會再一次做出如此重大的轉彎。巧合的是，新診所大樓7樓，正是宋思權10多年前曾居住、歷經921大地震的地方，是他行醫起點。
如今重回這棟大樓開業，1樓門面過去曾由土地銀行與房仲業者長期承租，如今再度為他敞開。他期待，隨著鐵路高架化與北港路開發，後火車站能發展成如同台北承德路般重要廊道，為後站注入新動能。新診所裝潢中，預計農曆年後完工。
宋思權曾任職林綜合醫院，開業後以醫術精湛、服務細膩獲患者信任。除醫療本業，他長期投入公益，曾任西區扶輪社社長與國川美妙教育事務基金會董事長，積極推動CPR（心肺復甦術）與AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救教育，民國100年率先捐贈嘉義火車站首台AED，使嘉市106年達到223台、密度全台第一。
市民中心北棟大樓新建統包工程歷經20多年規畫、多次招標流標，去年5月9日決標，市長黃敏惠與統包團隊永青營造公司簽約，總決標金逾54億元，今年開工，隨著市府北棟大樓即將動工，對周邊交通、商業與醫療動線的影響，才正要開始。宋思權診所搬遷，被視為工程啟動前的第一波「外溢效應」，讓外界關注重大公共建設，將如何重塑嘉市中心生活樣貌。
