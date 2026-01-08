加速火災善後！台南烏樹林暫置場廢棄物 下月啟動破碎、去化

台南後壁區烏樹林暫置場去年底大火歷經13天撲滅，堆放的都是丹娜絲颱風災後的廢棄物，環保局表示，加速垃圾移除的發包作業已公告，預計最快下月初啟動破碎及去化作業，目標5月前清理完畢，將土地還給國防部。

環保局指出，烏樹林暫置場去年12月3日完成滅火後，派員24小時定時巡查，原監視攝影設備結合最新AI影像辨識軟體系統，期透過即時監控，補足人力巡檢不足的地方。

烏樹林暫置場因存放大量風災後的廢棄家具、木材等累積超過25萬公噸，去年11月21日晚間起火，整整燒13天才完全熄滅，期間共出動各式消防車輛178車次、動員警義消約463人次投入救災。環保局說，啟動破碎及去化作業後能降低長期堆置所衍生的悶燒與火災風險。