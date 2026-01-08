聽新聞
0:00 / 0:00

加速火災善後！台南烏樹林暫置場廢棄物 下月啟動破碎、去化

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
去年11月台南市烏樹林廢棄物暫置場起火連燒13天，圖為火勢撲滅後空拍畫面。圖／環保局提供
去年11月台南市烏樹林廢棄物暫置場起火連燒13天，圖為火勢撲滅後空拍畫面。圖／環保局提供

台南後壁區烏樹林暫置場去年底大火歷經13天撲滅，堆放的都是丹娜絲颱風災後的廢棄物，環保局表示，加速垃圾移除的發包作業已公告，預計最快下月初啟動破碎及去化作業，目標5月前清理完畢，將土地還給國防部。

環保局指出，烏樹林暫置場去年12月3日完成滅火後，派員24小時定時巡查，原監視攝影設備結合最新AI影像辨識軟體系統，期透過即時監控，補足人力巡檢不足的地方。

烏樹林暫置場因存放大量風災後的廢棄家具、木材等累積超過25萬公噸，去年11月21日晚間起火，整整燒13天才完全熄滅，期間共出動各式消防車輛178車次、動員警義消約463人次投入救災。環保局說，啟動破碎及去化作業後能降低長期堆置所衍生的悶燒與火災風險。

台南 廢棄物 丹娜絲颱風

延伸閱讀

他以整地為名…6天至少傾倒60車次事業廢棄物 一審判刑1年8月

台南烏樹林大火災後關懷 新營醫院提供15名消防員免費高壓氧治療

烏樹林掩埋場火燒逾10天 彭啓明：若環保局規畫不當會「自己開自己罰單」

台南烏樹林暫置場大火 啟動全市消防人力輪班搶救12天終於撲滅

相關新聞

近1年第4起！台南城西掩埋場又傳火警 地方火大

台南安南區城西掩埋場3天前再傳火警，二期掩埋場燃燒約400平方公尺，初步研判與天氣因素有關，但已是近1年來第4度起火，尤...

加速火災善後！台南烏樹林暫置場廢棄物 下月啟動破碎、去化

台南後壁區烏樹林暫置場去年底大火歷經13天撲滅，堆放的都是丹娜絲颱風災後的廢棄物，環保局表示，加速垃圾移除的發包作業已公...

首度祭新生兒周歲禮金、學生競賽獎金 雲林水林鄉推7大社福救人口

雲林縣水林鄉是全縣第二老鄉鎮，為解決人口老化、外流困境，鄉公所今年獲代表會支持，祭出7大社福政策，包括新生兒周歲禮金6千...

嘉縣朴子3月發放紓困金2千 遷出者、新生兒也納入

嘉義縣朴子市公所今天上午經代表會全體代表同意，通過「嘉義縣朴子市因應丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原紓困金發放自治條例」...

嘉義縣增設中埔心衛中心夜間諮商 下班後安心談多一處

嘉義縣中埔社區心理衛生中心自今年1月起，增加周一下午5時至7時的夜間諮商時段，讓白天需上班的民眾能在下班後獲得專業心理師...

最有愛年菜在台南！勞工局攜手7家庇護工場邀鄉親開運

台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，市長黃偉哲說，全台最有愛年菜就在台南，選購還有機會參...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。