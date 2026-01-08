近1年第4起！台南城西掩埋場又傳火警 地方火大

台南安南區城西掩埋場3天前再傳火警，二期掩埋場燃燒約400平方公尺，初步研判與天氣因素有關，但已是近1年來第4度起火，尤其幾乎每年都有類似火災，一燒再燒讓居民相當無奈，議員也要求要有即時監控等更有效方式，否則恐引發居民陳抗。

城西掩埋場去年3月21日三期掩埋場區失火，10月15日二期掩埋場火警，11月30日二期場區又起大火，隔1個多月，本月5日二期場再燃燒。南市環保局表示，此次起火點位於已覆土的掩埋面表層，與前3次不同，也非現行垃圾作業區，研判因近期天乾物燥，加上廢棄物中夾雜易燃物，長時間堆置悶熱引發燃燒，因非深層內部燃燒，巡檢員發現後即時通報，數小時內完成撲滅。

市議員蔡麗青說，城西焚化爐、掩埋場衍生的空氣及環境汙染，對地方是長期負擔，火警頻傳更引發民眾認為居住品質不佳、也有安全性顧慮，市府承諾加強管理卻無法杜絕火警意外，更增加人民不信任感。

她表示，在地人情緒極度不滿，要求環保局應迅速提出更有效的處理方式，如即時監控、降溫，若有人員及設備不足的問題須立即提出並改正，不能再頭痛醫頭、腳痛醫腳。

環保局回應，城西掩埋場採24小時人員巡查制，發現異常情形即刻通報環保局及消防局；持續辦理裸露垃圾覆土作業，降低垃圾直接暴露於外界環境，也呼籲落實垃圾分類，尤其電子用品、噴霧罐、打火機、行動電源等避免混入掩埋場。

環保局表示，城西焚化更新爐預計3月底試運轉，屆時線上垃圾、掩埋場既有垃圾逐步轉由焚化爐處理，可有效增加去化速度。