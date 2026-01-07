影／4分鐘動畫無字幕、配音卻一眼看懂 雲林斗南鎮創意行銷

為行銷在地特色，雲林縣斗南鎮公所與雲林科技大學合作，推出「斗南物語」三部曲動漫作品，主打沒有字幕、沒有配音，僅透過畫面敘事，讓觀眾一眼看出斗南鎮的特色與風貌，成為地方行銷的新亮點。二部曲「斗南物語2」，今於他里霧文化園區68電影館及七號倉庫舉辦首映暨漫畫聯展。

斗南鎮公所今年攜手雲科大團隊，打造「斗南物語」三部曲動漫作品，首支動漫作品為香氣的「トウナン（斗南）物語」，以斗南古蹟老街景點為背景，拍攝斗南古蹟與香氣交織的溫馨故事，今年8月上映頗受好評，「斗南物語2」則於今天首映。

鎮長沈暉勛表示，短短4分鐘的純影像動畫，沒有字幕跟配音，讓觀眾在不需文字與語言說明下，自然感受斗南的飲食文化與農業底蘊。「斗南物語2」將於2月起，每周六下午4時在斗南68電影館熱門電影播映前放映。

「斗南物語2」由雲科大數位媒體設計系主導創作，副教授翁漢騰指出，影片以探索斗南美食新風貌，行銷農特產品新手法為主題，帶領學生深入田野採集故事，將在地美食、農產與文化素材轉譯為動畫與漫畫。動畫整體由學生負責執行與設計，並由「紙街動畫」專業團隊協助指導，以水彩風格呈現輕鬆流暢的視覺語言。

動畫內容以2名年輕人環島旅行為主軸，騎著機車來到斗南尋找在地美食，在鎮長沈暉勛夫婦引導下，走訪多處代表性店家與場域，包括無菜單料理、法式甜點、薑母鴨料理、烏殼綠竹筍、鮮奶品牌及他里霧埤公園等，並巧妙置入馬鈴薯、絲瓜等農特產品，甚至跨國呈現日本人吉球磨地區燒酎，展現斗南農業與國際交流的可能性。

除動畫外，現場同步展出5本學生原創漫畫作品，各自以斗南不同面向為題材，深化地方故事內涵。「返香」描繪主廚吳庭槐返鄉後，堅持將法國甜點精神落實在斗南的歷程；「AKIRA尋找傳說的味道」刻畫在地無菜單料理主廚王聖鋒，透過料理追尋屬於斗南的風味記憶；「守護的記憶」聚焦南昌合作社烏殼綠竹筍農民，呈現農業傳承背後的辛勞與堅持；「堰堤之痕」以他里霧埤為背景，喚起地方對古蹟水利文化的集體記憶；「BUG危機」則從友善農業切入，描寫青年與國際WWOOF交流，在斗南土地上實踐永續農業的故事。