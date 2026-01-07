快訊

北車附近傳車禍…汽車剛出停車場突爆衝畫面曝 22歲駕駛喊太緊張

各外資大幅上修！台積電目標價2000元起跳 這家估漲至2400元

不只是第一夫人！外媒揭美國抓捕馬杜洛之妻內幕 委國背後真正掌權者

影／4分鐘動畫無字幕、配音卻一眼看懂 雲林斗南鎮創意行銷

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為行銷在地特色，雲林縣斗南鎮公所與雲林科技大學合作，推出「斗南物語」三部曲動漫作品，二部曲「斗南物語2」今首映。圖／斗南鎮公所提供
為行銷在地特色，雲林縣斗南鎮公所與雲林科技大學合作，推出「斗南物語」三部曲動漫作品，二部曲「斗南物語2」今首映。圖／斗南鎮公所提供

為行銷在地特色，雲林縣斗南鎮公所與雲林科技大學合作，推出「斗南物語」三部曲動漫作品，主打沒有字幕、沒有配音，僅透過畫面敘事，讓觀眾一眼看出斗南鎮的特色與風貌，成為地方行銷的新亮點。二部曲「斗南物語2」，今於他里霧文化園區68電影館及七號倉庫舉辦首映暨漫畫聯展。

斗南鎮公所今年攜手雲科大團隊，打造「斗南物語」三部曲動漫作品，首支動漫作品為香氣的「トウナン（斗南）物語」，以斗南古蹟老街景點為背景，拍攝斗南古蹟與香氣交織的溫馨故事，今年8月上映頗受好評，「斗南物語2」則於今天首映。

鎮長沈暉勛表示，短短4分鐘的純影像動畫，沒有字幕跟配音，讓觀眾在不需文字與語言說明下，自然感受斗南的飲食文化與農業底蘊。「斗南物語2」將於2月起，每周六下午4時在斗南68電影館熱門電影播映前放映。

「斗南物語2」由雲科大數位媒體設計系主導創作，副教授翁漢騰指出，影片以探索斗南美食新風貌，行銷農特產品新手法為主題，帶領學生深入田野採集故事，將在地美食、農產與文化素材轉譯為動畫與漫畫。動畫整體由學生負責執行與設計，並由「紙街動畫」專業團隊協助指導，以水彩風格呈現輕鬆流暢的視覺語言。

動畫內容以2名年輕人環島旅行為主軸，騎著機車來到斗南尋找在地美食，在鎮長沈暉勛夫婦引導下，走訪多處代表性店家與場域，包括無菜單料理、法式甜點、薑母鴨料理、烏殼綠竹筍、鮮奶品牌及他里霧埤公園等，並巧妙置入馬鈴薯、絲瓜等農特產品，甚至跨國呈現日本人吉球磨地區燒酎，展現斗南農業與國際交流的可能性。

除動畫外，現場同步展出5本學生原創漫畫作品，各自以斗南不同面向為題材，深化地方故事內涵。「返香」描繪主廚吳庭槐返鄉後，堅持將法國甜點精神落實在斗南的歷程；「AKIRA尋找傳說的味道」刻畫在地無菜單料理主廚王聖鋒，透過料理追尋屬於斗南的風味記憶；「守護的記憶」聚焦南昌合作社烏殼綠竹筍農民，呈現農業傳承背後的辛勞與堅持；「堰堤之痕」以他里霧埤為背景，喚起地方對古蹟水利文化的集體記憶；「BUG危機」則從友善農業切入，描寫青年與國際WWOOF交流，在斗南土地上實踐永續農業的故事。

沈暉勛表示，斗南擁有深厚的美食與農業實力，近年鎮上的他里霧漫畫館更吸引許多遊客造訪，此次透過動畫與漫畫轉化為故事，作為行銷策略，不僅培養年輕世代對地方的認同，也為地方觀光注入創新動能，第三部曲「斗南物語」預計最快今年底上映，未來公所將持續推動文創與在地結合，深化文化軟實力，打造專屬於斗南的城市品牌。

為行銷在地特色，雲林縣斗南鎮公所與雲林科技大學合作，推出「斗南物語」三部曲動漫作品，二部曲「斗南物語2」，今於他里霧文化園區68電影館及七號倉庫舉辦首映暨漫畫聯展。圖／斗南鎮公所提供
為行銷在地特色，雲林縣斗南鎮公所與雲林科技大學合作，推出「斗南物語」三部曲動漫作品，二部曲「斗南物語2」，今於他里霧文化園區68電影館及七號倉庫舉辦首映暨漫畫聯展。圖／斗南鎮公所提供
為行銷在地特色，雲林縣斗南鎮公所與雲林科技大學合作，推出「斗南物語」三部曲動漫作品，二部曲「斗南物語2」，今於他里霧文化園區68電影館及七號倉庫舉辦首映暨漫畫聯展。圖／斗南鎮公所提供
為行銷在地特色，雲林縣斗南鎮公所與雲林科技大學合作，推出「斗南物語」三部曲動漫作品，二部曲「斗南物語2」，今於他里霧文化園區68電影館及七號倉庫舉辦首映暨漫畫聯展。圖／斗南鎮公所提供
為行銷在地特色，雲林縣斗南鎮公所與雲林科技大學合作，推出「斗南物語」三部曲動漫作品，二部曲「斗南物語2」，今於他里霧文化園區68電影館及七號倉庫舉辦首映暨漫畫聯展。圖／斗南鎮公所提供
為行銷在地特色，雲林縣斗南鎮公所與雲林科技大學合作，推出「斗南物語」三部曲動漫作品，二部曲「斗南物語2」，今於他里霧文化園區68電影館及七號倉庫舉辦首映暨漫畫聯展。圖／斗南鎮公所提供
為行銷在地特色，雲林縣斗南鎮公所與雲林科技大學合作，推出「斗南物語」三部曲動漫作品，二部曲「斗南物語2」今天首映。圖／斗南鎮公所提供
為行銷在地特色，雲林縣斗南鎮公所與雲林科技大學合作，推出「斗南物語」三部曲動漫作品，二部曲「斗南物語2」今天首映。圖／斗南鎮公所提供

動畫 雲林

延伸閱讀

首度祭新生兒周歲禮金、學生競賽獎金 雲林水林鄉推7大社福救人口

中央突調財力…雲林比台南有錢 張麗善錯愕不解「逼我們舉債度日？」

「殺無盡ALL YOU NEED IS KILL」全新動畫化！秋本賢一郎打造震撼視覺

他獲徵召選雲林縣長 搶布局基層綠營雲林初選時程出爐

相關新聞

首度祭新生兒周歲禮金、學生競賽獎金 雲林水林鄉推7大社福救人口

雲林縣水林鄉是全縣第二老鄉鎮，為解決人口老化、外流困境，鄉公所今年獲代表會支持，祭出7大社福政策，包括新生兒周歲禮金6千...

嘉縣朴子3月發放紓困金2千 遷出者、新生兒也納入

嘉義縣朴子市公所今天上午經代表會全體代表同意，通過「嘉義縣朴子市因應丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原紓困金發放自治條例」...

嘉義縣增設中埔心衛中心夜間諮商 下班後安心談多一處

嘉義縣中埔社區心理衛生中心自今年1月起，增加周一下午5時至7時的夜間諮商時段，讓白天需上班的民眾能在下班後獲得專業心理師...

最有愛年菜在台南！勞工局攜手7家庇護工場邀鄉親開運

台南市政府勞工局攜手7家庇護工場，今上午在官田區農會辦理行銷記者會，市長黃偉哲說，全台最有愛年菜就在台南，選購還有機會參...

雲林警政大升級 16輛AI偵防車上線、虎尾警分局將進駐高鐵特定區

雲林縣警局百輛偵防車有近半數已逾汰換年限，為強化警政量能，縣長張麗善動支第二預備金購置16輛新式偵防車，今天校閱，張麗善...

嘉縣百大嘉選榜衝破45萬票 投票抽大獎iPhone17Pro

為了迎接即將登場的「2026台灣燈會在嘉義」，嘉義縣政府舉辦「光躍嘉義．百大嘉選榜」票選活動。目前活動已進入最後衝刺階段...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。