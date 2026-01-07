首度祭新生兒周歲禮金、學生競賽獎金 雲林水林鄉推7大社福救人口

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣水林鄉是全縣第二老鄉鎮，為解決人口老化、外流困境，代理鄉長張東凱（右）宣布祭出7大社會福利政策。記者陳雅玲／攝影
雲林縣水林鄉是全縣第二老鄉鎮，為解決人口老化、外流困境，鄉公所今年獲代表會支持，祭出7大社福政策，包括新生兒周歲禮金6千元、學生競賽獎勵金、百歲人瑞禮金加碼等，代理鄉長張東凱表示，盼藉社會福利持續提升，逆轉人口結構困境。

水林鄉公所宣布今年祭出7大社福政策，包括今年1月1日後出生入籍水林鄉且未有遷出紀錄的滿1歲幼兒，可到鄉公所申請一次6千元生日禮金；鄉內國中小學生凡縣級以上賽事獲獎，個人最高可領3千元獎勵金，團體可領6千元；擴大領重陽禮金年紀，從80歲提前到滿70歲鄉親可領，百歲人瑞禮金由8千元加碼至1萬元禮金，加碼鄉民意外身故慰問金從6萬元提高至10萬元。

此外，鄉內復康巴士今年起增至2輛，因此3月起原每周每人只能申請1次服務，改為每周申請2次，並為318位鄰長購置腳踏車，為鄉立幼兒園老舊冷氣設備進行汰換。

張東凱表示，雲林縣府統計，水林鄉現有人口2萬1850人，其中65歲以上人口6246人，老年人口比例占28.58％，僅次於元長鄉28.81%，是全縣第二老鄉鎮，感謝代表會支持，通過1178萬元預算推出各項社會福利，希望藉由提升社會福利，可擺脫老化嚴重鄉鎮之名。

